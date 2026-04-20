Tulevan Elden Ring -elokuvan näyttelijäkiinnitykset selvillä – mukana tuttuja nimiä muun muassa Alien: Romuluksesta, The Last of Usista ja Bond-leffoista

Osa tulevan Elden Ring -elokuvan näyttelijöistä on paljastettu.
Keskeisessä roolissa nähdään Alien: Romuluksesta ja Wake Up Dead Man: A Knives Out Mysterystä tuttu Cailee Spaeny (IMDB) – kuten viime vuonna jo huhuiltiinkin. Spaeny on muuten tuttu myös ohjaajana toimivan Alex Garlandin kehuja keränneestä Civil Warista, nuoren Jessie-valokuvaajan roolista.
Muissa rooleissa nähdään viimeisimpien Bond-rainojen Q:na ja Paddingtonin äänenä tutuksi tullut Ben Whishaw (IMDB) sekä paljon pelirooleja tehnyt Kit Connor (IMDB). Monessa mukana ollut Nick Offermanhan (IMDB) on toki myös aina mainitsemisen arvoinen tulkitsija.
Muitakin kiinnityksiä on runsaasti, ne lueteltuna alla:
- Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)
- Havana Rose Liu (Tuner, Bottoms)
- Sonoya Mizuno (Ex Machina)
- Jonathan Pryce (The Two Popes, The Crown)
- Ruby Cruz (Bottoms, The Threesome)
- John Hodgkinson (Dear England, Napoleon)
- Jefferson Hall (House of the Dragon, Oppenheimer)
- Emma Laird (28 Years Later: The Bone Temple, A Haunting in Venice)
- Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy, Star Wars: The Phantom Menace)
Lisää aiheesta: