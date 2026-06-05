Valve vahvistaa: Steam Machine ja Steam Frame julkaistaan kesän aikana

Steam on aikeissa tuoda uutta laiterautaa markkinoille tulevan kesän mittaan.
Aiemminhan Steam Machinen kylkeen passelisti sopiva Steam Controller julkaistiin jo ilman Valven omaa pelikonetta – konetta, joka oli tarkoitus saada kauppoihin jo alkuvuoden aikana. Nyt Valve on vahvistanut, että sekä Steam Machine että VR-vempele Steam Frame tuodaan kuluttajien ulottuville kesän aikana.
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Hieman tarkennettu aikahaarukka vahvistui Valven kertoessa, että kumpainenkin masiina liittyy pelien suorituskyvystä kertovaan "Verified"-ohjelmaan heti kesän julkaisuissaan. Kaksikon hintapolitiikka ei ole edelleenkään tiedossa, mutta maailmanlaajuinen komponenttien hintaräjähdys näkyy lopputulemassa taatusti.
Lisätietoja Valven sivuilta: Steam Machine, Steam Frame.