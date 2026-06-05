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Steam Machine, Valve, peli, uutinen, peliuutinen, Steam Frame

Valve vahvistaa: Steam Machine ja Steam Frame julkaistaan kesän aikana
Lähettänyt Pe 05.06.2026 - 10:46 käyttäjä Jaakko Herranen

Steam on aikeissa tuoda uutta laiterautaa markkinoille tulevan kesän mittaan.

Aiemminhan Steam Machinen kylkeen passelisti sopiva Steam Controller julkaistiin jo ilman Valven omaa pelikonetta – konetta, joka oli tarkoitus saada kauppoihin jo alkuvuoden aikana. Nyt Valve on vahvistanut, että sekä Steam Machine että VR-vempele Steam Frame tuodaan kuluttajien ulottuville kesän aikana.

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Hieman tarkennettu aikahaarukka vahvistui Valven kertoessa, että kumpainenkin masiina liittyy pelien suorituskyvystä kertovaan "Verified"-ohjelmaan heti kesän julkaisuissaan. Kaksikon hintapolitiikka ei ole edelleenkään tiedossa, mutta maailmanlaajuinen komponenttien hintaräjähdys näkyy lopputulemassa taatusti.

Lisätietoja Valven sivuilta: Steam Machine, Steam Frame.

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Lähde: 
VGC

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