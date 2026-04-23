Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Yksinpelattava Splatoon-seikkailu sai julkaisupäivänsä Switch 2:lle
Lähettänyt To 23.04.2026 - 12:24 käyttäjä Jaakko Herranen

Yksinpelattava Splatoon Raiders on saanut julkaisupäivänsä.

Splatoon Raiders on sarjan muista osista poiketen sooloseikkailu, tietysti tuttuun universumiin sijoittuen. Aivan yksinpelattava kokemus ei kuitenkaan ole, vaan mukaan voi värvätä kolme muuta pelaajaa verkon kautta – toisia vastaan ei kuitenkaan tällä kertaa taistella. Tarjolla on laaja arsenaali vimpaimia, joiden turvin lähdetään etsimään aarteita mystisille Spirhalite Islands -saarille.

Splatoon Raiders saa kylkeensä myös uuden Amiibo-hahmon, joka julkaistaan samaan aikaan pelin kanssa.

Splatoon Raiders julkaistaan Switch 2:lle heinäkuun 23. päivä.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Splatoon Raid
Splatoon Raiders
Alustat: 
Nintendo Switch 2
Lähde: 
VGC

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic