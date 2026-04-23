Yksinpelattava Splatoon-seikkailu sai julkaisupäivänsä Switch 2:lle

Yksinpelattava Splatoon Raiders on saanut julkaisupäivänsä.
Splatoon Raiders on sarjan muista osista poiketen sooloseikkailu, tietysti tuttuun universumiin sijoittuen. Aivan yksinpelattava kokemus ei kuitenkaan ole, vaan mukaan voi värvätä kolme muuta pelaajaa verkon kautta – toisia vastaan ei kuitenkaan tällä kertaa taistella. Tarjolla on laaja arsenaali vimpaimia, joiden turvin lähdetään etsimään aarteita mystisille Spirhalite Islands -saarille.
Lisää aiheesta:
- Arvostelussa Splatoon 3 (Niko Lähteenmäki)
- Arvostelussa Splatoon 2 (Tero Lepistö)
- Arvostelussa Splatoon (Esa Linna)
Splatoon Raiders saa kylkeensä myös uuden Amiibo-hahmon, joka julkaistaan samaan aikaan pelin kanssa.
Splatoon Raiders julkaistaan Switch 2:lle heinäkuun 23. päivä.