Ylistetty Disco Elysium – The Final Cut vielä hetken aikaa Epic Games -kaupan ilmaispelinä
Lähettänyt Pe 26.12.2025 - 13:22 käyttäjä Jaakko Herranen

Epic Games -pelikauppa jatkaa ahkeraa ilmaispelien jakamista näin joulun alla.

Joulupäivänä tarjolle saapui kautta linjan ylistetty seikkailupeli Disco Elysium, kattavan ääninäyttelyn sisältävänä Final Cut -versiona tietenkin. Kyseessähän on alkujaan vuonna 2019 julkaistu ei-niin-perinteinen rooliseikkailu, jossa seuraillaan muistinsa menettänyttä etsivää ratkaisemassa hotellin takaa puusta löytyvän ruumiin mysteeriä.

Lisää aiheesta:

Meininki on kautta linjan kohtuullisen ahdistavaa ja brutaalia, mutta runsaan dialoginsa myötä hetkittäin myös hulvattoman hauskaa. Disco Elysium – The Final Cutin voi ladata tänään kello 18:00 saakka, jonka jälkeen tarjolle saapuu uusi mysteeripeli.

Suuntaa siis oitis Epic Games -kauppaan, tänne, ja lisää jo klassikoksi kohonnut peli latausjonoon.

Pelit: 
Disco Elysium: The Final Cut
Alustat: 
PC / Windows
Studiot: 
ZA/UM
Julkaisijat: 
ZA/UM
Lähde: 
Epic Games

