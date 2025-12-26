Ylistetty Disco Elysium – The Final Cut vielä hetken aikaa Epic Games -kaupan ilmaispelinä

Epic Games -pelikauppa jatkaa ahkeraa ilmaispelien jakamista näin joulun alla.
Joulupäivänä tarjolle saapui kautta linjan ylistetty seikkailupeli Disco Elysium, kattavan ääninäyttelyn sisältävänä Final Cut -versiona tietenkin. Kyseessähän on alkujaan vuonna 2019 julkaistu ei-niin-perinteinen rooliseikkailu, jossa seuraillaan muistinsa menettänyttä etsivää ratkaisemassa hotellin takaa puusta löytyvän ruumiin mysteeriä.
Meininki on kautta linjan kohtuullisen ahdistavaa ja brutaalia, mutta runsaan dialoginsa myötä hetkittäin myös hulvattoman hauskaa. Disco Elysium – The Final Cutin voi ladata tänään kello 18:00 saakka, jonka jälkeen tarjolle saapuu uusi mysteeripeli.
Suuntaa siis oitis Epic Games -kauppaan, tänne, ja lisää jo klassikoksi kohonnut peli latausjonoon.