Podcastiin ja striimaamiseen selkeää ääntä – arvostelussa Logitech G Yeti GX -mikrofoni

Logitech G Yeti GX -mikrofoni pitää asiat simppelinä mutta myös toimivana. Pelkistetty ulkoasu ja puhdas äänenlaatu tarjoavat rahalle erinomaisesti vastinetta.

Siro ja siisti kokonaisuus

Yeti GX:n käyttöönotto ja käyttö ei vaadi ihmeitä. Paketissa tulevat tuulisuojallinen mikkiosa, USB-johto ja teline yhdistetään toisiinsa kuvallisia ohjeita seuraten. Sen jälkeen mikrofoni kytketään koneeseen USB-A-liittimellä, suunnataan kohti äänilähdettä (eli suuta) ja aletaan höpöttömään. Nappejakaan mikissä ei ole kuin yksi, hiljennys. Lisäksi kyljessä on säädin tulosignaalin äänitasolle.

Ulkonäöltään musta laite on hyvin virtaviivainen ja pelkistetty, tyylikäs jopa. Ainoat silmiinpistävä yksityiskohdat ovat led-valollinen G-logo sekä pohjan RGB-väritys, jota voi säätää mieleisekseen Logitechin G Hub -ohjelmistolla. Tukevan pöytätelineen kanssa tuote painaa 616 grammaa. Paketissa tulee mukana myös adapteri puomiasennuksia varten.

Värityksen synkronointiasetusten ohella G Hubilla suoritetaan ohjelmistopäivitykset ja äänisäädöt. Lisäksi tarjolla on kokeellinen Blue VO!CE -tehostepankki, jolla omaa ääntänsä voi muokata reaaliajassa vaikka robotiksi tai avaruusolennoksi: hauska joskaan ei kovin tarpeellinen ominaisuus.

Tasaista puhetta

Yeti GX:ää markkinoidaan varsinkin pelistriimaajille. Mikrofoni pyrkii estämään dynaamisesti taustamelua ja varsinkin näppäinääniä. Lisäksi mikki lupaa pitää äänenlaadun tasaisena tietokoneen suorituskyvyn vaihdellessa pelisession aikana. Vaikka tuotetta mainostetaankin ensisijaisesti striimikäyttöön, soveltuu se mainiosti myös muuhun. Itse olen tehnyt sillä pääasiassa podcast-nauhoituksia, esimerkiksi KonsoliFINin podcastin jakson n:o 226.

Äänenlaatu on kautta linjan puhdas, selkeä ja luonnollinen, mutta äänitasoja kannattaa testailla ennen virallista käyttöä. Itse huomasin, että mikin herkkyys nappaa helposti nauhoituksiin pienetkin nenätuhinat ja kolahdukset, jos säädöt ovat pielessä. Hetkittäiset äänipiikit ja huudahdukset GX kuitenkin tasoittaa pitäen lähetteen tasaisena. Taajuusvaste mallilla on 60 Hz - 18,5 kHz ja näytteenottotaajuus 24 bittiä / 96 kHz. Mikrofoni pitää myös suunnata oikein optimaalista tulosta silmällä pitäen, sillä puhuminen tapahtuu Yeti GX:n päähän.

Tuttua Logitechia

Noin 150 euron hintainen Logitech G Yeti GX -mikrofoni on yhteensopiva niin PC:n kuin Macin kanssa. Se on erinomainen tuote erilaisiin nauhoituksiin ja soveltuu siistin ulkonäkönsäkin puolesta hyvin verkkolähetyksiin. Ainoa miinus on oikeastaan sen selkeä ja simppeli rakenne: Yeti ei tarjoa mitään ylimääräistä kuten mahdollisuuksia ulkoisille muokkauksille tai oheistuotteille. Mikki kytketään USB:llä koneeseen, ja se on siinä. Jos tämä riittää, ja on muutenkin tykästynyt Logitechin ekosysteemiin, niin Yeti GX on oiva ja soiva peli.

