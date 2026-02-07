KonsoliFIN Podcast #226: F**K ICE!

Maailma on samanaikaisesti tulessa ja jäässä, mutta ei anneta sen häiritä! Jakson juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!

Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi viimeisimpiä kuulumisia sekä tietenkin maailmalla tapahtuneita edesottamuksia. Uutiskatsauksessa keskustellaan tänään muun muassa sensuurista, taannoisesta Xbox Developer_Directistä sekä Prince of Persia: The Sands of Time Remaken yllättävästä peruuntumisesta. Lisäksi pidämme varaustilaisuuden, jossa Niko ja Petri valkkaavat viisi odotetuinta peliään tälle vuodelle. Listat saattavat yllättäen poiketa melko pahasti toisistaan.

Mediakörnerissä puhuttaa katsottujen puolella muun muassa Game of Thrones -spinoff A Knight of the Seven Kingdoms, joka on yllättänyt castilaiset aavistuksen humoristisella otteellaan. Keskustelua riittää myös Marty Supremesta, Falloutin kakkoskaudesta sekä The Walking Deadin uusintakierroksesta. Pelattujen puolella Niko on muun muassa Sektorin ja Dragon Quest VII Reimaginedin pauloissa, kun taas Petri on kiipeillyt vuorella Cairnin merkeissä sekä seikkaillut Lara Croftin ominaisuudessa viimeisimmän trilogian voimin.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 3.2.2026.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

