Onko tässä maailman kaunein oheislaitteiden sarja? Testissä Logitechin G Aurora Collection

Logitechin uusi G Aurora -sarja lupaa itsestään paljon. Ehkä jopa liiaksikin. Sen tavoitteena on vaatimattomasti rikkoa sukupuolitettu oheislaitteiden stereotypia ja tarjota kaikille laadukkaita tuotteita niiden ehdoilla, jotka on yleensä unohdettu näitä suunniteltaessa.

Ensivaikutelma ei ollut mitä parhain. Logitechin julkistustilaisuudessa uusien laitteiden esittely painottui vahvasti pinkkeihin sävyihin ja sydämen muotoisiin kantolaukkuihin. Asioihin, jotka, halusi tai ei, ovat olleet stereotyypitettyjä jo vuosisadan verran. Eikä siinä mitään, mutta kun lähtökohtana on juuri näiden stereotyyppien rikkominen, mainosvideon tyyli ja tunnelma tuntui ristiriitaiselta. Kysyessäni asiasta yhdeltä sarjan suunnitelijoista, hän vastasi värin olleen testiryhmän toive, joka yllätti suunnitelijatkin. Lopullinen tyyli muotoilusta lähtien eteni testiryhmän ehdoilla.

Väreillä ei ole sukupuolta, mutta tiedostamme miten niiden ympärille on muodostunut tympeitä stereotypioita vuosien mittaan. Tämän linjaston tavoite on muovata keskustelua terveempään suuntaan.

Kun testilaitteet viimein saapuivat, olin yhtäaikaisesti yllättynyt, että vaikuttunut näkemästäni. Ennakkoluulot osoittautuivat turhiksi, kun paketista paljastui kokoelma vaniljaan ja pehmeän sinisten sävyjen sekoituksia, jotka suorastaan huokuivat tyyneyttä. Kautta linjan yhdistetyt muotoilut ja linjaukset saavat kokonaisuuden tuntumaan jopa ylelliseltä. Niissä on samoja vivahteita kuin Applen yksilöllisessä suunnittelussa. Ne ovat sisustuselementtejä samalla tavalla kuin tietokoneen koppa tai näyttö.

Mutta pelkästään hyvä ulkoasu ei merkitse mitään, jos käyttökokemus on tunkkainen. Miten siis Aurora G -mallisto pärjäsi viimeisen kuukauden aikana päivittäisessä käytössä niin kotona kuin maailmalla? Yllätävän hyvin, jopa useamman eri käyttäjän kanssa.

G705 langaton hiiri

Ryhmän ainoa selkeästi erilaiselle yleisölle suunnattu tuote osoittautui kuitenkin sarjan yllättäjäksi. Vain 85 grammaa painava langaton hiiri on kooltaan suorastaan piskuinen, ainakin näin omiin gorillamaisiin käsiin. Ensikosketuksen perusteella G705 tuntuu jopa hämäävän kepeältä. Sillä on korkeutta juuri ja juuri yli kymmenen senttimetriä, ja sen leveys jää alta neljään. Raavaalle sohvaperunalle sitä on vaikea suositella ihan puhtaasti kokonsa vuoksi. Vuosien raskas pelaaminen isommilla ohjaimilla ei ole valmistanut nakkisormia näin hienovaraiseen kokemukseen. Sen sijaan huomattavasti pienikätisempi partnerini totesi koon ja muotoilun täydelliseksi. Yhteensopivuuden näkee heti, kun joku nykyisen stereotyyppisen standardin ulkopuolelta laskee kätensä laitteen päälle. Hiiren solakka muotoilu paljastuu tarkkaan harkituksi kokonaisuudeksi, jossa nappien paikat noudattavat suorastaan taiteellista tehokkuutta.

Kaiken lisäksi G705 on tavattoman virtapihi. Normaalissa käytössä sillä voi pelata huoletta yli 40 tuntia ilman latausta kaikki herkut ja valaistukset päällä, mutta sekakäytössä hiiri jaksoi päristä tätäkin kauemmin. Arkikäytössä ei tullut vastaan kertaakaan tilannetta, jolloin se olisi pettänyt kesken toiminnan. Nokkelasti mukaan pakattu USB-C-latauspiuha kulkee huoletta mukana, jos tehopakkausta tarvitsee mukaan matkalle. Kokonsa ansiosta tämäkään ajatus ei ole absurdi. Gamescom-matkalla G705 osoittautui upeaksi matkakumppaniksi, jota ei tarvinnut kertaakaan ladata tai miettiä raskaan reissun keskellä. Kotikäytössä G705 parittaa itsensä samaan Bluetooth-vastaanottimeen kuin muutkin Logitech-tuotteet, minkä ansiosta johtohelvettiä tai sekavaa USB-viidakkoa ei tarvitse pelätä.

Pelikäytössä G705 on kauttaaltaan helposti suositeltava taidonnäyte. Tekniset speksit ovat juuri sitä, mitä tämän luoka oheislaitteelta odottaakin. Kuusi ohjelmoitavaa nappia, 8200 DPI, ohjelmoitava RGB-valaistus ja Logitechin Lightspeed-tekniikalla varustettu Bluetooth. Pitkän linjan Logitech-käyttäjänä en huomannut mitään varsinaista eroa tämän ja oman G502-hiiren kanssa. Kummankin käyttö on sulavaa ja vaivatonta heti ensimmäisestä käynnistyksestä alkaen.

Laite ei kuitenkaan ole juuri minulle suunniteltu. Sen tavoite on tarjota laadukas pelikokemus myös niille, jotka jäävät yleensä meidän nakkisormien varjoon. Näin ollen G705 pääsi testikäyttöön partnerini sekä nuoremman serkkutytön käsiin. Palaute oli kauttaaltaan ylitsevuotavan positiivista. Oli kyseessä sitten strategiapeli, Minecraft tai pikainen pyrähdys Apex Legendsin parissa, G705 sai osakseen pelkkää suitsutusta. Kiitosta tuli erityisesti muotoilusta, jota kuvailtiin ensimmäistä kertaa sopivaksi niille, jotka yleensä inhoavat pelihiiriä. Lempeä ja rauhoittava visuaalinen ilme, jossa hiiren LED-valot hehkuvat ilta-auringon väreissä, keräsi myös ihailua.

"Tämä teki pelaamisesta rentouttavan kokemuksen", kuului kertaus. "Yleensä näistä tulee sellainen fiilis, että pitäisi olla pulssi koholla ja hampaat irvessä. Se on outoa, miten paljon tämän rauhallisempi lähestymistapa vaikuttaa kokonaisuuteen."

G715 langaton näppäimistö

Viimeisen viiden vuoden ajan olen uskonut kaiken pelaamiseni Logitechin G512 -näppäimistön ihanaan syleilyyn. Valitsin sen aikanaan kahdesta syystä. Sen mekaaniset näppäimet ovat luokkansa hiljaisimpia ja se on väriltään musta. Kokonsa ja painonsa puolesta näppäimistöä voisi kuvailla vertaamalla sitä ylipainoisen terrierin mittoihin. Omat mieltymykseni ovat siis täysin vastakkaisessa suunnassa siitä, mitä G715 tavoittelee. On siis sitäkin merkittävämpää, että tämä poutapilven värinen ja solakka kaunokainen korvasi entisen monoliittini totaalisesti.

Syyt vaihtoon ovat nekin yllättäviä. Päällisin puolin G715 kulkee vastavirtaan melkein kaikessa, mihin olen tottunut. Sen kevyt, jopa pehmeä muotoilu tuo mieleen lennokkaat iltapäivät bloggaamisen tai työnteon parissa. Siitä puuttuu numeropadi kokonaan. Se on kaikin tavoin kiva. Jotain, mikä ei heti ilmoita itseään merkittäväksi kilpailijaksi pelikäytössä.

G715:n ulkoasu on minimalistinen, hillitty ja elegantti.

Mutta niin on tarkoitus. Tässä on laite, josta on karsittu gitgud-stereotypiat pois. Se ei tarvitse uhoa tai ärräpäitä. Sen sijaan kokonaisuus on minimalistinen, hillitty ja elegantti. Se melkein vaatii muun huoneen päivittämistä vastaamaan uutta tyylikästä lisäystä.

Tämän lisäksi sillä kirjoittaminen ja pelaaminen on taivaallista. Tämä ja kaikki artikkelit viimeisen parin viikon ajalta on kirjoitettu G715:lla. Mekaaniset PBT-kytkimet naksuvat hurmaavasti ja niiden vastus on juuri oikea pitkiin sessioihin. Olen myös huomannut painotuksen vähentäneen virheellisiä klikkauksia jonkin verran. Pelikäytössä näppäimistön hitusen teksturoitu kosketuspinta tekee pitkistäkin sessioista mielekkäitä.

Näppäimistön mukana tullut pilven muotoinen rannetuki oli aivan liian pieni omaan käyttöön, mutta nuorempi sukupolvi ja kauniimman sukupuolen edustaja molemmat kehuivat sitä vuolaasti.

Heti ensimmäisenä huomion kiinnitti näppäimistön yksinkertainen, mutta kaunis ulkoasu.

Ensi vilkaisulta tuomio oli selvä: "Haluan tämän toimistooni. Ei mun tarvii edes käyttää sitä, kunhan se vaan istuu pöydällä ja on nätti".

Kun G715:en kanssa päästiin vauhtiin, kiitosta alkoi satelemaan näppäimistön ilahduttavan pingokkaista mekaanisista kytkimistä sekä siihen tavallista suuremmalla fontilla painetuista ääkkösistä.

Perusasetuksilla G715 käyttää varsin kirkkaita värejä LED-taustavalaistukseen, mikä varsinkin valkoisella näppäimistöllä aiheutti hitusen ongelmia käytössä kirkkaassa valossa. Onneksi Logitechin G-Suite -ohjelmiston ansiosta "vika" korjaantui helposti. Pienellä rukkauksella taustavaloon saatiin hitusen vahvempi kontrasti ja kokonaisuus pelitti ongelmitta.

Pelikäytössä näppäimistö keräsi myös kiitosta. Civilization 5 ja Banished istuivat vaivattomasti hillityn kokoonpanon kanssa yhteen. Nopeampaa hoksotinta vaativa Apex Legends tuntui myös liitävän paremmin kipakoiden kytkimien ansiosta, mutta ehkä on turhan aikaista alkaa vetämään johtopäätöksiä sen suhteen. Yhdistetty käyttö G705-hiiren kanssa ilahdutti myös pienen koonsa puolesta. Kotitoimiston pöydältä löytyi yllättäen huomattavasti enemmän tilaa langattoman kombon jäljiltä. Perinteisempi toimistotyö osoittautui myös nautinnolliseksi. Kirjoittaminen on tarkkaa, ja näppäimet ovat juuri sopivan kokoisia pidempiinkin putkiin.

Nuoremman sukupolven edustaja testasi molempia läppärin kanssa, johon totesi hiiren sopivan paremmin omaan makuunsa. Läppärin etuna on juuri pieneen tilaan mahtuminen, joten näppäimistön lisäys, vaikka olisikin mukava käyttää, vei liikaa hehtaareja totutusta. Matkustavalle tai paljon liikkeessä olevalle sitä todennäköisesti ei pysty varauksetta suosittelemaan. Kotona sen omistajuudesta suorastaan taisteltiin, mikä on yleensä vain hyvä merkki.

G735 langattomat kuulokkeet

Kokonaisuuden ehdottomasti odotetuin pala olivat G735-kuulokkeet, joiden muotoilu ja ergonominen toteutus lupasivat mainonnan mukaan useita tunteja keskeyttämätöntä pelaamista vailla epämukavuuksia. Ensivaikutelma oli kuitenkin skeptinen. Vaikka uusi muotoilu ja huomattavasti jämäkämpi metallinen runko tuntuu merkittävästi paremmilta, materiaalit itsessään ovat hyvin lähellä sitä samaa, mitä ennenkin on tarjottu. Mutta pelkkä vartin kokeilu todistaa alkuperäiset pelot turhiksi. G735 istuu nätisti kalloon kuin kalloon. Jopa oma Sputnikin kokoinen megastruktuurini ei tuota sille ongelmia.

G735 on sisarustensa tavoin virtapihi ja kauttaaltaan tehokas pakkaus. Se käyttää samaa Lightspeed-järjestelmää kuin muutkin, minkä ansiosta yksi USB-vastaanotin riittää. RGB-valaistus päällä kuulokkeista saa irti 18 tuntia yhtäjaksoista käyttöä. Mikäli omaa nuppia ei halua valaista pelien aikana, kuulokkeiden akkukesto kohoaa huimaan 56 tuntiin. Päivittäisessä käytössä asiaa ei tule kuitenkaan mietittyä. Valaistus vinkkaa käynnistyksen yhteydessä, miten paljon paristoissa riittää potkua, eikä latauksen aikana tarvitse lopettaa pelailua. USB-C-johto vaan kiinni koneeseen ja homma jatkuu. Kestävän rakenteen ansiosta kuulokkeet toimivat myös erinomaisesti matkakäytössä. Kuulokkeisiin saa tallennettua kaksi eri profiilia ja säätöjen ansiosta pelin ja chatin äänet saa tasapainoteltua erinomaisesti omalle kuulolle sopivaksi.

Ainoastaan Bluetooth-yhteys takkuilee ajoittain. Muutamia kertoja on saanut rukata virtaa päälle ja pois, jotta tietokone tunnistaisi laitteen uusiksi. Läppärillä tätä ei kuitenkaan saatu toistettua, joten voi hyvinkin olla, että vika on pöytäkoneessa.

Testausryhmän kaksi muuta jäsentä vahvistavat fiilikset. Koko tuoteryhmästä G735 on ainoa, jota voisi varauksetta suositella kaikille koosta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Pitkätkään sessiot eivät aiheuttaneet kuulokkeille tyypillistä kuumotusta tai hikoilua. Sangan muotoilu ja hengittävä materiaali tuntuivat yhtä mukavalta useamman tunnin jälkeen, mitä pelisession alussa. Korvatyynyt ovat juuri sopivan isot, että kaltaiseni hörökorva istuu niihin mukisematta. Sirommat ja vähemmän planetoidia muistuttavat nupit voivat nauttia taivaallisesta mukavuudesta ongelmitta.

G735-kuulokkeita voi suositella kenelle tahansa koosta, iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Tekninen toteutus on kauttaaltaan raudanlujaa. Toimintapainotteisten pelien äänimaailmat toistuivat tarkasti, ja varsinkin räiskintäpuolella vihollisten askeleet erotti jo pitkän matkan päästä. Chatti kaverien kanssa Discordin kautta toimi moitteetta, mutta kuulokkeiden mikin äänenlaatua kuvailtiin latteaksi. Pienillä säädöillä tämäkin ongelma saatiin osittain korjattua, mutta esimerkiksi pelivideoiden kuvaukseen tai kerronnan nauhoittamiseen näitä ei voi varauksetta suositella.

Pienistä mutinoista huolimatta G735-kuulokkeet ovat hintaluokassaan parasta, mitä rahalla saa. Niiden mukavuus on kuin toisesta maailmasta, ja viimein tuntuu siltä, että on löytynyt täydellinen välimaasto tyylikkyyden ja käytännöllisyyden keskeltä. Mikäli uusien kuulokkeiden hankinta siintää horisontissa, tässä on yksi tämän hetken parhaista vaihtoehdoista.

White Mist Blue Yeti

Lopulta kokeiluun päätyi vähän vakavammille harrastajille ja aloitteleville podcastaajille suunnattu Blue Yeti, joka on vetänyt ylleen valkoista utua väreikseen. Lumenvalkoinen Yeti näyttää viimein esikuvaltaan, eikä se ole pahasta. Valkoinen monoliitti on komeaa katseltavaa jo heti laatikosta vedettäessä. Pöydällä tai mikkijalustaan kiinnitettynä se vie huomion siinä missä muutkin sarjan tuotteet.

Laadullisesti kyseessä on jälleen napakymppi Blue Yeti -sarjassa. Äänenlaatu on kauttaaltaan erinomainen jopa huonossa akustiikassa, eikä rukkauksia tarvitse tehdä muutamia pieniä korjausliikkeitä enempää, että mikistä voi nauttia täysin rinnoin. Yeti bongaa puheen tarkasti jopa pidemmänkin matkan päästä, mutta parhaaseen laatuun päästään noin metrin etäisyydellä. Näppäimistön kolinakaan ei tunnu häiritsevän jutustelua, vaikka mikkiä pitäisi pöydällä ilman erillistä koroketta. Jykevä metallinen alusta asettaa edelleen riman muille seurattavaksi.

Blue Yeti on siinä maagisessa pisteessä, missä hinta ja laatu kohtaavat. Kaiken lisäksi se näyttää jumalaisen upealta.

Yeti ei kuitenkaan kaikille sovellu. Puolisoni ja nuorempi sukupolvi eivät kummatkaan lämmenneet raskaalle ja jämäkälle laitteelle, joka tuntui heistä irralliselta muuhun sarjaan nähden. Värimaailma oli jälleen ihailun kohteena, mutta niin sanotulle "tavalliselle" käyttäjälle äänenlaatu ei ollut tarpeeksi iso vetonaula, että sille olisi haluttu erillistä mikkiä. Kun tarjolla oli käytettäväksi G735-kuulokkeet, valinta päätyi joka kerta kuulokkeiden helpompaan käyttöön ja kuljetukseen.

Mutta niille, jotka tietävät tarvitsevansa sitä parempaa rautaa niin pelailuun, striimaukseen tai podcastien nauhoitukseen, Blue Yeti on juuri siinä maagisessa pisteessä, missä hinta ja laatu kohtaavat. Kaiken lisäksi se näyttää jumalaisen upealta nyt.

Lisää, kiitos

Logitechin G Aurora Collection on vuoden piristävimpiä yllättäjiä. Nykyään oheislaitteita tulee suorastaan joka tuutista, mutta harva niistä tekee oikeastaan vaikutusta enää. Kaiken lisäksi jokainen lupaa muuttavansa maailmaa jollain tavalla, eikä yksikään sitä tee. Aurora Collection ei myöskään tule muuttamaan toksisten nettiperseilijöiden maailmankuvaa, mutta se on silti tärkeä esikuva niille, jotka alkoivat jo vaipua epätoivoon oheislaitemarkkinoiden tarjonnan edessä. Se osoittaa, että perinteiset muotit ovat kuluneita, koska niitä käytetään mielikuvituksettomasti ja vailla ymmärrystä siitä, kuka niillä voisi pelata.

Ottamalla huomioon ne, joita yleensä ei kuunnella, Logitechin suunnittelijat ovat luoneet erinomaisen malliston, jonka pitäisi toimia herätyksenä myös paatuneille konkareille. Ne eivät ehkä muuta maailmaa kertaheitolla, mutta niissä piilee tulevaisuus.