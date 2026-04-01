Sitten jotain aivan muuta, nimittäin videopelien kovimmat meisselit

Kai se on kolmaskin juttu tehtävä.

Muutama vuosi sitten listasimme videopelien parhaat hanurit ja sitä seurasi listaus upeimmista munkeista. Tuolloin puhetta oli hupimielessä tehdä lista pelien kovimmista meisseleistä.

Joten tässäpä sitä on, videopelien kovimmat meisselit. Näin aprillipäivän kunniaksi.

Hitman

Agentti 47:n tähdittämissä peleissä on ruuvimeisseli ollut varsin vaarallinen työväline jo vuosien ajan. Jo pelkästään uusimmassa Hitman: World of Assassinationissa kyseistä työvälinettä voi käyttää kuolettavana heittoaseena sekä äänettömänä lähitaisteluvälineenä.

Lisäksi vehje mahdollistaa monet sabotointimahdollisuudet, joilla vaikkapa sähkökeskukset saa muutettua kuolettaviksi ansoiksi.

Agentti 47:lle kelpaa työvälineiksi kaikki golfpalloista salkkuihin ja ruuvimeisseleistä tiiliin.

My Summer Car

"My Summer Car on ultimaattinen auton omistus-, kasaamis-, korjaus-, tuunaus-, ylläpito- ja lopullisesta kuolemasta selviytymissimulaattori", kertoo pelin Steam-sivu. Kuulostaa siltä, että ruuvimeisseli olisi olennainen osa tätä kaikkea, eikö totta?

Ja kyllähän se näin on, kyseistä työkalua voi käyttää moneen eri tarkoitukseen moottorin tuunaamisesta paneelien avaamiseen. Ei se Satsuma-menopeli kulje mihinkään ilman tätä monitoimityökalua.

Eihän sitä autoa voi rukata ilman kunnon työvälineitä.

Alan Wake 2

Kotimaisen Remedy-studion Alan Wake 2 -kauhuseikkailussa ei pärjätä ilman ruuvimeisseliä. Työkalu on suorastaan tarinallisesti olennainen vehje, jolla avataan eri reittejä sekä lukkoja. Eipä se ovi "kahvimaailman" lahjakauppaankaan aukea ilman sitä kätösissä.

Taisteluun välineestä ei ole, mutta onneksi Alanilla ja Sagalla on muitakin välineitä.

Ruuvari on löytynyt Sagan käyttöön.

Grand Theft Auto: Vice City

Käy se ruuvimeisseli myös lähitaisteluaseeksi. Näin ainakin, mikäli uskomme Grand Theft Auto: Vice City -peliä vuodelta 2002. Sopiipa tuo tavallaan nimikkeen 80-luvun rikoselokuvien estetiikkaankin, joten miksipä ei.

Kyseisen työvälineen piti olla myös peleissä Grand Theft Auto: San Andreas ja Grand Theft Auto: Liberty City Stories, mutta syystä tai toisesta kapine jäi Vice Cityn yksinoikeudeksi.

Kunnon kuvaa Vice Cityn ruuvareista ei ollut käsillä, niin tässä on pelin promokuva tutulla ruuvimeisselikuvakkeella kyllästettynä.

