Sitten jotain aivan muuta! Nimittäin videopelien upeimmat munkit

Tuntui suorastaan loogiselta ottaa tänään käsittelyyn parhaat munkit, joita videopeleissä päästään ihastelemaan.

Ja onhan noita! Munkkihahmoja nimittäin. Tällä ammatilla varustettuja tuttavuuksia on nähty monessa eri pelissä aina Eternal Darknessista Diabloihin ja Baldur's Gatesta Pillars of Eternityyn. Mutta mitkä ovat ne mahtavimmat, upeimmat munkit? Tässä valintamme.

Liu Kang

Mortal Kombat -pelisarjan Liu Kang se vasta kuulkaas on upea munkki. Kyseinen shaolin-munkki aloitti matkansa jo vuoden 1992 ensimmäisessä taistelupelissä ollen se hahmo, jonka erikoisliikkeet pelaajien olisi helpointa suorittaa. Tästä on edetty enemmän tai vähemmän sarjan keskushahmona aina viime vuoden Mortal Kombat 1:een. Ja mikä muutos onkaan nähty!

Uusimmassa epistolassa Liu Kang on edennyt rivitaistelijasta suorastaan tulijumalaksi. Ei lainkaan huonommin ja aikamoisen upeaa!

Siinä hän on, itse tulijumala Liu Kang.

Jago

Jago, tuo Killer Instinct -mätkintäpelien keskushahmo, on sarjan jokaisessa pelissä nähty soturimunkki. Alkuperäisessä nimikkeessä Jagon ulkoasu muistutti enemmän ninjaa kuin munkkia, mutta vuoden 2013 Killer Instinctissa kostyymi on kuin tiibetiläisillä kollegoilla.

Mutta että munkki, joka osaa heitellä käsistään tulipalloja, taitaa miekan käytön ja taistelee useammalla eri tyylillä. Voisi jopa sanoa, että aikas upeaa.

Fulgore-peltiheikki sekä Jago antamassa toisilleen pahaa silmää.

Sabin

Final Fantasy VI -pelissä kohdattu Sabin se vasta upea munkki onkin. Kyseessä on yksi roolipelieepoksen vahvimmista hahmoista, joka pystyy pistämään sortuvaa taloa pystyssä useiden minuuttien ajan.

Unohtaa ei myöskään sovi hänen Meteor Strike -erikoisliikettään, jossa hän tarttuu vihulaisiin, hyppää niiden kanssa ilmaan ja iskee ne takaisin maahan. Tämä onnistuu jopa jättimäiselle junalle, joten voimia tuntuu piisaavan enemmän kuin keskisuuressa pitäjässä.

Aika upeata.

Sabin, kuvan keskellä puimassa nyrkkiä.

C64:ltä tutut munkit

Yksi toimituksemme jäsen halusi nostaa Commodore 64 -peli Samurai Warrior – The Battles of Usagi Yojimbossa kohdatut munkit jalustalle.

Ne näyttivät kyseisen ajan peliksi varsin hyviltä, minkä lisäksi tästä suunnasta saatiin kuulla monen sortin viisauksia. ”The first and last, are they not the same?” sekä ”If you say yes or no you lose your own buddha nature”, ovat jääneet pysyvästi mieleen.

Upeita mietelauseita.

Usagi Yojimbo ja vastaantuleva talonpoika.

NetHack-munkki

Toinen toimituksemme jäsen halusi nostaa NetHack-pelistä tutun munkkihahmoluokan esille. NetHack on aikamoinen klassikkonimike, jossa munkit ovat oiva valinta heille, ketkä haluavat painottaa taikoihin sekä ilman aseita käytäviin taisteluihin.

Hahmoa on kuvailtu yhdeksi vaikeimmista pelata, sillä munkin ei soisi pitää päällään haarniskoja, syödä lihaa tai käyttää aseita. Mutta kun nämä asiat hanskaa, niin vastustajia pystyy pistämään nippuun todella tehokkaasti. Aika upeata, eikö vaan?

Tältä se NetHack näyttää.

Jos unohdimme joitain muhkeita, mainioita, upeita tai muuten vaan huomionarvoisia munkkeja, niin kerro siitä meille.

