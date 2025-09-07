Onko Cristiano Ronaldo (DJ-kavereineen) typerin vierashahmo videopeleissä ikinä? Kyllä, väittäisin niin

Petri Katajan blogi

Jipii, uusi Fatal Fury -tappelupeli julkaistiin! Edellisestä uudesta osasta ehtikin kulua jo 26 vuotta. Mutta oivoi.

Pelasin KOF Studion uutukaista jotkin tovit, enkä ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että pelissä nähtävät kaksi vierailevaa julkkishahmoa ovat hyvä idea.

Jaa mikäs tuotos se tämä on?

Fatal Fury: City of the Wolves on neljän napin taistelupeli, jossa hahmot ottavat yhteen turpakäräjien merkeissä 2D-kentissä. Tuotos lainaa paljon sarjan aiemmista osista, minkä ohella mukana on REV-mittari, jonka täyttyessä pelaajat voivat käyttää paranneltuja versioita taistelijoiden erikoiskyvyistä.

Unohtaa ei sovi Selective Potential Gearia, eli SPG:tä. Pelaajat voivat määrittää osan energiapalkistaan, jolle terveyden tippuessa hahmot saavat käyttöönsä muun muassa lisävoimia ja REV-iskuja.

Taistelua metsän siimeksessä.

Testaamisen perusteella taistelu on toimivaa, käyttipä sitten perinteistä Arcade Style -kontrolleja tai liikkeitä ja niiden vaatimia näppäinyhdistelmiä kosolti helpottavaa Smart Stylea. Pelimoodeissa tarjolla on arcadea, tarinamoodia, harjoittelua, nettimatseja, kaikkea sitä mitä olettaa voikin.

Tähän mennessä peli kuulostaa varsin oivalta, ei pahaa sanaa sanottavana. Mutta sitten.

On tässäkin sakki

Ennen kuin kaikkia pelin peruskokoonpanoon kuuluvia hahmoja oli paljastettu, saatiin tietää muutama kappale erikseen ostettavia taistelijoita. Ne tulisivat tarjolle sitten joskus aikanaan.

Mutta voi mitä sieltä tulikaan. Taistelutantereille kerrottiin saapuvan kaksi taistelijaa Capcom-studion Street Fighter -pelisarjasta, Ken ja Chun-Li. Yksi Fatal Furyn ystävä kun sai asian tietoonsa, niin hän kertoi reaktionsa olleensa tämä: "Voi !@#&%!! Taas ne kaksi puhkinussittua Street Fighter -hahmoa".

Tosiaan, tätä kaksikkoa on nähty vaikka kuinka ja monessa muussa mediassa ja pelissä vierailulla.

Aluksi käytössä on 17 hahmoa. Huomaa muutama lukittu ja kysymysmerkillä varustettu taistelija.

Pelisarjan ystävän tuska ei kuitenkaan päättynyt tähän, sillä hieman tämän lisähahmopaljastuksen jälkeen selvisi, että City of the Wolvesiin lisätään kaksi oikeisiin ihmisiin perustuvaa vierailevaa taistelijaa. Tämä kyseinen kaksikko kuuluu pelin vakihahmokaartiin, eikä heitä tarvitse ostaa tai ladata erikseen.

Kyseessä ovat jalkapalloilija Cristiano Ronaldo sekä bosnialais-ruotsalainen DJ ja musiikkituottaja Salvatore Ganacci (oikealta nimeltään Emir Kobilić).

Ronaldo ottaa kohta yhteen Preechan kanssa. Eläintarhassa.

Kysymys kuuluukin, että miksi ihmeessä tämän sortin erikoinen kaksikko on ängetty taistelupeliin? Ja vielä sellaiseen taistelupeliin, jonka historiasta löytyisi kosolti muitakin hahmoja, jotka ansaitsisivat paikan osana hahmovalikoimaa?

Tälle löytyy selkeä syy

Fatal Fury -nimikkeitä työstävän Arc Systems -studion omistaa nykyään MiSK Foundation, Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin hallinnoima organisaatio. MiSK Foundation haali itselleen 96 prosenttia SNK:n osakkeista helmikuussa 2022. Kun omistus siirtyi näihin käsiin, niin sen lupailtiin muuttavan käytännössä todella vähän, hyvä jos mitään.

Mutta kuinkas sitten kävikään: kyllä se omistajan kädenjälki vaan näkyy.

Salvatore Ganacci kuvassa oikealla, riehumassa maassa.

Ronaldo nimittäin pelaa tätä nykyä Saudi-Arabian Valioliigassa, joten tottahan hänet pitää pelissä nähdä. Salvatore Ganacci puolestaan on Saudi-Arabian kuninkaallisen perheen suuressa suosiossa, minkä ohella hän on lähes vakikasvo maan musiikkifestivaaleilla ja muun sortin juhlissa. Näin ainakin internetin mukaan. Tiedä sitten ovatko tiedot sataprosenttisen oikeat, mutta tässäpä sitä olisi hyvä selitys täysin höpöille hahmolisäyksille.

Ronaldon hahmo hyökkää jalkapallo aseenaan, kuinkas muutenkaan, kun taas Ganacci tuntuu olevan ns. vitsihahmo, jonka erikoiset heilumiset ja riehumiset on lainattu hänen musiikkivideoistaan. Fantsua.

Kas näin sitä mätkitään.

Omaan silmääni Ronaldon taistelupelihahmo ei kyllä näytä kovinkaan paljoa esikuvaltaan. Ääninäyttelijänä toimii myös vallan eri mies.

Mitä mieltä pelisarjan fanit ovat Ronaldo-Ganacci-kombosta? Ei liene yllätys, että internet on pullollaan negatiivista kommenttia ja palautetta. Epäuskoa, häpeämistä videopelitrailerin takia, mainintoja useista Ronaldon raiskaussyytteistä ja en-sitten-ostakaan-tyylisiä viestejä, niitä kaikkia löytyy. Toki myös kehuja, mutta yleistunnelma tuntuu olevan negatiivissävytteinen.

Mitä tästä kaikesta sanoo taistelupelien ystävä, jonka kanssa asiasta haastelin? Käytännössä samaa kuin muukin internet: innostus peliä kohtaan laski kuin se kuuluisa lehmän häntä.

On niitä toki muuallakin

Vierashahmot taistelupeleissä eivät ole mitenkään tavaton asia. Vaikkapa Mortal Kombat -mätkinnät ovat olleet niitä pullollaan.

Esimerkiksi Mortal Kombat X:n merkeissä on voinut ostaa itselleen hahmoiksi vaikkapa RoboCopin, Alienin ja Spawnin. Tuoreemmassa Mortal Kombat 1:ssä puolestaan verisiin taisteluihin otti osaa muun muassa saman nimisestä sarjasta tuttu Peacemaker, Conan the Barbarian sekä Scream-elokuvien Ghostface. Paljon tuttuja naamoja elokuvista ja sarjoista siis.

Omasta mielestäni tässä pelisarjassa hahmovalinnat on tehty varsin passelisti. Lisämätkijät sopivat väkivaltaisiin ja punatavaraisiin yhteenottoihin enemmän tai vähemmän oivasti. Kyllä tuo kattaus voittaa Ronaldon ja hupi-DJ:n heittämällä.

On siinä pelimoodeja sun muuta, päävalikossa nimittäin.

Ja tosiaan, ja nähtiinpä Tekken 7 -nimikkeessä The Walking Deadista tuttu Negan heiluvan pesäpallomailansa kera. Tuo hahmo erottuu kyllä ikävästi muusta hahmovalikoimasta, ainakin omasta mielestäni.

Mutta niin, Fatal Furystä vielä. Syistä ja toisista City of the Wolvesista näyttää muotoutuvan myyntien perusteella floppi, vaikka arviot olivatkin positiiviset. Olivat syynä Ronaldo ja Ganacci tai ei, niin uutta sarjan osaa ei liene syytä odotella aivan heti.

Ja se on harmi se. Paitsi jos hahmokatras olisi jatkossa vieläkin levottomampi.

