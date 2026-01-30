Suoravetorattien budjettimalli ei tingi laadusta – Testissä PXN V10 Ultra Bundle

Autopeli-intoilijoiden paras ystävä on laadukas ratti ja poljin -yhdistelmä. PXN:n V10 Ultra on hintaluokassaan edullisimpia suoravetoratteja, ja se tarjoaakin erinomaisesti vastiketta rahoille pienen säätämisen jälkeen. Ainoa suurempi miinus on PlayStation 5 -tuen puuttuminen.

Termit haltuun

Moottoroituja rattitekniikoita on tarjolla muutamia. Yleensä markettien mallit toimivat ratastekniikalla (halvimmissa ei edes ole), eli force feedback (tärinät, vastaan vääntäminen) on toteutettu moottorin ja ratin välillä olevalla hammasratastekniikalla. Nämä ratkaisut ovat yleensä suoravetomalleja hieman äänekkäämpiä, hajoavat helpommin, eivätkä anna samanlaista tarkkuutta. Pätevä valinta kasuaalipelaajalle tai lapselle, koska ratti ei väännä ihan niin paljoa vastaan, mutta tosiharrastajalle liian heppoinen malli pidemmällä aikavälillä.

Toinen vaihtoehto on hihnalla toteutettu malli ja kolmas – paras ja kallein – on suoravetoratti, jossa ratti on suoraan yhteydessä sähkömoottoriin. PXN V10 Ultra on markkinoiden edullisimpa suoravetomalleja: parempi kuin kauppojen useimmat setit, mutta hinta pysyy suhteellisen siedettävässä haarukassa, alle 300 eurossa.

Ratti puristetaan kiinni pöytälevyyn kahdella pikakiinnikkeellä.

Suoravetoratti antaa selkeästi voimakkaamman vastuksen ja kääntöliikkeet tunnistetaan tarkasti. V10:n ratti on hieman pienehkö (270 mm), mutta kaikin puolin laadukas. Ohjauspyörä sisältää tarvittavat napit, käsivaihdesiivekkeet ja miellyttävän keinonahkaisen pintamateriaalin. Polkimetkin ovat erittäin tukevat ja vaativat mukavasti voimaa, kun niitä käyttää.

Jarrupolkimeen pystyy asentamaan myös lisävastusjousen, jottei tiukimmissa tilanteissa innostu polkemaan renkaitaan lukkoon. Kannattaakin ottaa huomioon, että niin ratti kuin polkimet painavat paljon ja vaativat tilaa. Vaikka ratin saa kiinnitettyä pöytään pikakiinnikkeillä, ajopenkki on suositeltava ja optimaalinen valinta. Polkimet liukuvat herkästi lattialla, jos niitä ei kiinnitä tai tue mihinkään. Suoravetoratti saattaa pitkässä juoksussa rikkoa myös pöytälevyn.

Yhtä vaille valmis

Yli kymmenen kiloa painava Bundle-paketti sisältää ratin, moottorin, polkimet sekä tarvittavat kaapelit ja mutterit kiinnityksiin. Ensin ohjauspyörä ruuvataan moottoriyksikköön kiinni. Polkimiin voi halutessaan asentaa aiemmin mainitun lisäjousen, mutta muuten loppu on vain USB-kaapelien ristiin kytkemistä. Tarkkana saa kuitenkin olla, sillä kaapeleita tulee yllättävän monta.

Kaikki osat tuntuvat laadukkailta.

PC:llä pelatessa setti kytketään suoraan koneeseen USB-piuhalla, mutta konsolilla tarvitaan myös peliohjain, joka tulkkaa lähetyssignaalit ratin ja konsolin välillä. PlayStation 5 ei jostain syystä ole tuettuna ollenkaan, mikä on hyvä ottaa huomioon, mutta PS4-, Xbox One- ja Xbox Series -konsolit sekä PC toimivat suoraan.

PXN tarjoaa mobiili- ja PC-sovellukset ratin säätämiseen ja versiopäivittämiseen. Jälkimmäisen asentaminen ja löytäminen ei ollut helpoin tehtävä, joten pientä suoraviivaistamista laitevalmistaja voisi apuohjelmiensa kanssa tehdä. Miksi latauspaketti on piilotettu netin syövereihin, ja ohjelmiston nimikin on hieman kummallinen? Ylipäätänsä PXN voisi panostaa lisää dokumentaatiopuoleen.

Renkaat lämpimäksi

Itselläni oli aluksi hankaluuksia saada rattia toimimaan Xboxin kanssa, mutta USB-kaapelin vaihto ohjaimen ja ratin välillä ratkaisi tilanteen. Kannattaa käyttää paketissa tulleita piuhoja, vaikken tiedä mikä USB-piuhassa voisi olla ero. Lisäksi Bugbearin Wreckfest ei tunnistanut testien aikana polkimia ollenkaan Xboxilla. Testiin päätyivät muun muassa Forza Motorsport ja EA Sports WRC.

PXN:n verkkosivuilta voi tarkastaa tuetut pelit.

V10 Ultra vääntää juuri sopivasti vastaan 3,2 Nm:n voimalla, ja ratti tuntuu muutenkin hyvältä käsiin. Vaste on erittäin tarkka, joten pienetkin ohjausliikkeet näkyvät saman tien ruudulla. Monte Carlon kapeat asfalttitiet saavat pidemmän päälle maitohappoja käsiin, sillä mutkaiset vuoristopätkät vaativat täydellistä keskittymistä. Toisaalta Jyväskylän nyppyläiset ja nopeat erikoiskokeet vaativat enemmän ennakointia, jotta hypyn jälkeinen linja on oikea. Hypyistä aiheutuvat tärähdykset tuntuvat mukavasti käsissä. Tutut kilparadat Forzan parissa taittuvat myös huomattavasti nautittavammin kuin ohjaimen kanssa, sillä liikkeet ovat sulavammat ja dynaamisemmat verrattuna tatteihin.

Ohjauspyörän painikkeita voi myös ohjelmoida tarpeensa mukaan. Vaihteiden vaihtoon tarkoitetut siivet ovat napakat, joskin hieman äänekkäät.

Jarruihin saa jousella lisävastusta.

Kuten jo aiemmin kirjoitin, polkimien käyttö vaatii markettien vastaaviin tuotteisiin nähden enemmän voimaa ja siitä syystä ne kannattaa kiinnittää jotenkin. Lisäksi polkimien kulma on oletuksella sellainen, että ajoasentoon kannattaa kiinnittää huomiota. Kulmaa voi onneksi säätää. Varsinkin jäykkyyttä lisäävän lisäjousen kanssa penkki on melkeinpä pakollinen.

Porttihuume suoravetoratteihin

V10 Ultra Bundle on hintaluokassaan erinomainen valinta ja tarjoaa ajokokemuksiin tarkan ja toimivan setin. Samalla se vaatii jo pientä omistatumista autopeligenreen, sillä laitteisto pääsee oikeuksiinsa vasta kunnon ajopenkin kanssa, vaikka sen saakin kätevästi pikakiinnikkeillä asennettua esimerkiksi tietokonepöytään. Ajoasento on kuitenkin parhaimmillaan kunnollisen penkin kanssa.

Setille on pakko antaa pientä miinusta softapuolesta ja isompaa miinusta PlayStation 5 -tuen puuttumisesta. Ne puutteet huomioiden, PXN V10 Ultra on oiva valinta, jos haluaa ottaa seuraavan (tai ensimmäisen) askeleen kohti vakavampaa, nautittavampaa ja toimimampaa kilpa-ajoharrastusta virtuaaliradoilla.

Hanaa, sanoisi Häkkinen.

Lue myös: