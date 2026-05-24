Tämä ohjain ei pelkästään toimi, se suorastaan loistaa, kiäh kiäh

Nintendon Switch 2 -konsoli on ollut markkinoilla lähemmäs vuoden. Tämä tarkoittaa, että eri sortin lisävarusteita ohjaimista näytönsuojiin ja jopa hiiriadaptereihin sekä arcade-pömpeleihin on tarjolla monen monta kappaletta.

Useiden lisävarusteiden takaa löytyy valmistaja nimeltään Turtle Beach, minkä bravuureihin ovat kuuluneet etenkin monenlaiset kuulokkeet. Niitä onkin sivustollamme arvosteltu useammat kappaleet.

Tällä kertaa käsiimme päätyi kuitenkin Afterglow Wave Wired Controller, Switch 2:a silmällä pitäen luotu ohjain, jota voi hyvällä omatunnolla kuvailla värikkääksi tapaukseksi.

Diskopallon sielunelämä

Aivan ensimmäiseksi pitää todeta, että tämä Afterglow voi näyttää joillekin pelaajille kovin tutulta. Tuotehan on kuin kopio ykkös-Switchin PDP Afterglow Wave ohjaimesta! Kyllä, ja sille on hyvä syy, sillä Turtle Beach osti PDP-valmistajan jokin aika sitten. Kyseessä on käytännössä sama vekotin, joskin eri valmistajan nimellä sekä uuden konsolin painikkeilla varustettuna.

Ja mikäpä siinä, kyseessä on näet varsin soiva peli. Tarjolla on siis kaikki samat painikkeet kuin Nintendon omissa ohjaimissa, jopa GameChat-kommunikointiominaisuuden käynnistävä C-painike on etualalla. Niiden lisäksi ohjurin kääntöpuolella on kaksi liipaisinpainiketta, joihin voi ohjelmoida muiden namiskojen toimintoja. Takaliipaisimet ovatkin lisävarusteissa enemmän kuin paikallaan nykyään.

Painikkeista puhuttaessa ei voi jättää mainitsematta etualalla olevaa funktionappia, jolla kontrolloidaan ohjaimen värivaloja. Kyllä, Afterglowissa on kahdeksan RGB-valoilla varustettua aluetta, "joissa on neljä esiasetettua tilaa dynaamisia valaistusyhdistelmiä varten", kuten tuotteen kotisivu kuvailee.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että funktionamiskan sekä ristiohjaimen ja olkanappien yhdistelmällä vehkeen saa hehkumaan vaikkapa sinisenä, oranssina tai punaisena. Tai niiden yhdistelmänä. Kunhan silmäilee ohjeesta miten säätöjä tehdään, on eri asetusten välillä venkslaaminen helppoa.

Funktionamiskan ja ristiohjaimen ylä- ja alasuuntaan osoittavilla sakaroilla puolestaan säädetään kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Kyllä vain, tarjolla on 3,5 millin kuulokeliitäntä, minkä puuttuminen olisi laskenut fiiliksiä huimasti.

Yksi ohjaimen paremmista puolista on hall effect -tekniikkaa käyttävät analogitatit. Niissä tattien liike luetaan magneettien avulla ilman, että mikään osa hankaa toista vasten. Koska mekaanista kulumista ei synny, tekniikan pitäisi ehkäistä “driftaamiseksi” kutsuttua ongelmaa, jossa tatit rekisteröivät liikettä, vaikka koko laitteeseen ei koskettaisi.

Näin lyhyen testirupeaman perusteella ei väitettä tee mieli kumotakaan. Useimmissa ohjaimissa driftaaminen alkaa toki vasta ajan ja pidempiaikaisen kulutuksen myötä.

Viritetty Wired-vehje

Kuten laitteen nimessä oleva wired-sana paljastaakin, on käsittelyssä oleva tuote langallinen. Afterglowista on myynnissä myös langaton versio, mikäli moinen sopii paremmin omiin käyttötarkoituksiin.

Paketin sisältö on aikamoisen yksinkertainen. Laatikon uumenista paljastuu vain itse ohjain kolmimetrisellä johdolla sekä pieni ohjepaperi, joka kertoo perushommat ja ohjaa nettiin selvittelemään lisää. Eipä tuo käyttöönotto kovin paljoa vaadi: kontrollerissa kiinni oleva piuha kiinni Switch 2:n telakkaan ja homma on sillä sipuli.

Kun laitteen saa omiin käsiin, paljastuu se ainakin omassa tapauksessani varsin mallikkaasti käsiin istuvaksi. Kokonaisuus tuntuu tarpeeksi jämäkältä. Vekottimen pinta on muuten sileää muovia, mutta takaosassa on pientä kohokuviota siitä kohtaa, jonka päällä sormet lepäävät. Pitkän pelisession aikana ei tullut mietittyä ohjainta sen kummemmin, mikä on toimivan kokonaisuuden merkki. Painoksi laitokselle kerrotaan 360 grammaa, joten painolla ei tätä tuotetta ole pilattu.

Pelatessa napit ja analogitatit tuntuivat responsiivisilta, minkään sortin viivettä en havainnut, mutta kuvailisin X-, Y-, A- ja B-nappeja äänekkäänpuoleisiksi. Tämä kannattaa ottaa huomioon, mikäli vaikkapa muu perhe nukkuisi lähellä omaa peliluolaa. Muuta ylimääräistä natinaa ja nitinää Afterglowista ei kuulu.

Valmistajan mukaan ohjaimen lupaillaan toimivan myös aiemmissa Switch-versioissa, kunhan niissä vain on telakka, johon johto kytkeä.

Plussa- ja miinuspalloja

Isoin ongelma Afterglowissa itselleni oli tottua siihen, missä tietyt painikkeet ovat. Kotinamiska ja kuvakaappauksien nappi olivat Joy-Con 2 -ohjaimiin verrattuna eri kohdassa, mikä aiheutti jonkin verran virhepainalluksia. Kesti tovi tottua tähän asetteluun.

Toinen mainitsemisen arvoinen asia on se, että onnistuin painelemaan takapainikkeita useammat kerrat vahingossa. Asia piti ottaa huomioon sormien asettelussa, jotta hutipainelut sai kuriin. Mutta ovatpa nuo läpät hyvin sormien ulottuvilla.

Yksi harmillinen puoli on nostettava vielä esille, sillä Afterglowia ei voi käyttää konsolin herättämiseen. Pelaaja tarvitsee siis toisen ohjaimen tahi muun tavan herätellä Switch 2 käyntiin. Harmillista näin virallisesti lisensoidulle laitteelle. Nintendon omista kontrollereista poiketen HD Rumble -tärinätoimintoja ei ole kuten ei myöskään liikkeentunnistusta.

Mutta ne värit! Ovatko ne tarpeen? Ehkä eivät, mutta myönnän hymyilleeni kokeillessani eri väriasetuksia ensimmäistä kertaa. Oranssina hehkuva ohjain Tomodachi Life: Living the Dreamia pelatessa sekä sininen tunnelma Muumipeikko: Talven taikaa tahkotessa kutkuttivat sisintäni. Kauniit sävyt nuo ovat, ei siitä mihinkään pääse.

Mitään sen kummempia sovelluksia tai muita metodeja painikkeiden uudelleenmappaamiseen tai säätöihin ei ole. Takana oleville namiskoille saa valittua toiminnot ja valoja säädetään, siinäpä se.

Saatavana mustana, harmaana ja sinisenä versiona.

Mitenkäs se hinta? Turtle Beachin kotisivuilla Afterglowilla näkyy merkattuna 35 euron hintalappu, mutta kotimaisittain vehjettä myydään noin 50 eurolla. Passeli hinta osuisi omasta mielestäni tuohon noiden kahden summan välille, sillä kyseessä on kelpo laite. Pari negatiivista puolta kannattaa toki huomioida.

On toki itsestä kiinni arvottaako valoja kuinka paljon ja onko langattomuus itselle enemmän plussaa vai miinusta. Langattomia laitteita ei ole tarpeen latailla, mutta johto lukitsee pelaajan tietylle etäisyydelle itse laitteesta. Puolensa ja puolensa. Kannattaa tarkistaa onko kolmimetrinen johto tarpeeksi pitkä omaan pelipyhättöön.

Itse pidän kokonaisuudesta niin paljon, että en näe mitään syytä olla käyttämättä sitä jatkossakin. Jos haussa on väriä elämään, eikä siihen halua käyttää mahdottoman isoa setelitukkoa, on Afterglow Wave Wired Controller varsin oiva vaihtoehto.

