Ei tarjoa tämä kuulokepaketti suuria yllätyksiä, kunhan tietää mihin "konsolileiriin" kuuluu

Jo 1970-luvulta äänikortteja, syntetisaattoreita ja muita äänilaitteita työstänyt Turtle Beach tietää selkeästi asiansa.

Kyseisen valmistajan kuulokkeet ovat saaneet sivustollamme lähes aina lämpimän vastaanoton. Oli kyseessä sitten Stealth 700, Stealth 600 Gen 2, Atlas Air, Stealth Pro tai huimalla akunkestolla varustettu Stealth 600 Gen 3, niin kehuja on saatu lueskella.

Tilanne ei tule muuttumaan Stealth 500 -kuulokkeiden tapauksessa, sillä kyseessä on hintaansa nähden varsin pelittävä kokonaisuus.

Kunhan vain on oikea versio

Kyllä, Stealth 500 -mallin kuulokkeet ovat varsin oivat. Tämän sortin ajatukset pyörivät päässä, kun kyseiset Arctic Camo -värimaailmalla varustetut kuulokkeet ovat olleet käytössä muutaman viikon.

Käsittelyyn päätyi kyseisen tuotteen Xbox-versio, mikä tarkoittaa sitä, että laite yhdistyy helposti Xbox-konsoleihin USB-palikan avulla. Bluetooth-yhteys puolestaan hoitaa yhteyden tätä teknologiaa tukeviin laitteisiin, muun muassa mobiililaitteisiin.

Hitusen hämminkiä tosin aiheutuu, mikäli vehkeen haluaisi kytkeä kiinni PlayStation 5:een. Näin sen takia, että kyseinen konsoli kertoo Bluetooth-yhteyttä muodostettaessa, että "PS5-järjestelmä ei tue Bluetooth-äänilisälaitteita". Näinhän se on, ihan mitä tahansa langatonta vekotinta konsoliin ei kuulemma saa kiinni ilman vippaskonsteja. Myöskään mukana tullut USB-pulikka ei toimi Sonyn laittehissa.

Edellisen perusteella kannattaakin siis ostohetkellä katsoa, että tilaa oikeaa sorttia olevan laitteen. PlayStation-laitteille suunnatut kuulokkeet ovat oma tuotteensa.

Vaikkapa kännykkään yhdistäminen sen sijaan luonnistuu ilman sen suurempia kommervenkkejä. Bluetooth-moodi päälle kuulokkeista, yhden painikkeen pitäminen pohjassa hetken ajan ja kännykän listalta oikean vekottimen valitseminen. Siinäpä se, helppoa ja ohi parissa hetkessä.

Brändien kanssa kikkaileminen voi hämmentää, mutta itse kuulokkeiden toimintaan sillä ei onneksi ole vaikutusta.

Mitä käsiin sitten saa, kun tuotepaketin avaa? Laatikon sisältä paljastuvat itse kuulokkeet, lyhyt latausjohto sekä USB-lähetin, jolla langaton yhteys sujuu Xbox-laitteisiin. Pieni ohjepaperi on myös mukana, mutta ainakaan bokseihin yhdistettäessä sitä ei tarvita.

Xbox-yhdistäminen on nimittäin luvattoman helppoa. USB-pulikka kiinni vaikkapa Xbox Series X:n USB-porttiin ja virta päälle kuulokkeisiin. Ja valmista tuli.

Nappeja on siinä monenlaista, mooooneeeenlaaaista

Ulkoisesti Stealth 500 ei ole lainkaan hassumpi laitos, etenkään harmaan sävyillä varustetulla Arctic Camo -värimaailmalla. Samaa laitetta myydään myös täysin mustana, mutta omaa silmääni harmaan sävyt miellyttävät huomattavasti enemmän. Eipä sillä, että laitteistoa tulisi katsottua pelaamisen aikana.

Vekotin istuu päähän, ainakin omaani, sen verran mallikkaasti, että itse kuulokkeita ei tule ajateltua niiden ollessa käytössä. Hieman säätöä on tarjolla päälaelle asettuvan "remmin" avulla, sillä sen voi irrottaa ja kiinnittää yhteen kolmesta kiinnitystapista. Oletusasetukset ajoivat omalla kohdallani asian kuitenkin varsin mallikkaasti.

Kaikki namiskat ovat tässä kohti.

Kaikki painikkeet on sijoitettu kuulokkeiden vasemman kupin takaosaan, mikä voi oikeakätisille aiheuttaa ensimmäiset kerrat hieman hapuilua. Nappia on virran ohella Bluetoothille, moodin (eri ääniasetusten) valitsemiselle ja yhteysmuodon vaihtamiselle. Jälkimmäisin näistä tarkoittaa, että namiskaa painamalla voi vaihtaa äänilähdettä Bluetooth-yhteyden sekä USB-palikalla hoidetun moodin välillä.

Ja tuo vaihtaminen sujuu nopsaan ja vain yhden ainoan painalluksen avulla. Kerran esimerkiksi kesken pelailun tajusin tarpeen poiketa ulkosalla, joten pidin kuulokkeet päässä, pistin kännykästä musiikin soimaan ja painoin yhteyden vaihtamiselle omistettua namiskaa. Yelawolf ja Slackwax alkoivat soimaan korvissa saman tien, sillä olin määritellyt Bluetooth-yhteyden puhelimeeni aiemmin. Kun palailin kotio hetken päästä, niin ei muuta kuin uusi painikkeen tökkäys ja Prince of Persia: The Lost Crown -pelin äänimaailma palasi ulottuvilleni. Tai siis korvilleni. Äärimmäisen kätevää.

Lisäksi kahdesta rullasta säädetään sekä korviin kuuluvan sisällön äänenvoimakkuutta että mikrofonin äänenvoimakkuutta. Toisin kuin vaikka Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 -kuulokkeissa, ei äänenvoimakkuuden rullissa ole erilaista pintaa, jotta ne erottaisi nopeasti toisistaan. Pieni asia, mutta maininnan arvoinen.

Koska itse käytin kuulokkeita enimmäkseen kiinnitettynä yhteen ja samaan Xbox-laitteeseen, niin eipä namiskoihin tullut koskettua käytännössä lainkaan. Kun kerran on USB-palikka asetettu paikalleen, laitteisiin kytketty virrat ja äänenvoimakkuus säädetty kuntoon, niin seuraavilla kerroilla säädöille ei ole tarvetta. Virrat päälle ja laite korville.

Ja mikrofoni, sellainen on tottahan toki mukana. Sen voi vetää esille vasemman kupin sisuksista, ja se taittuu esille portaittain. Mikrofonissa on automaattinen vaimennus, joka pistää "muten" päälle, kun mikki on yläasennossa. Olennainen ja näppärä toiminto, jota nykykuulokkeissa sopiikin odottaa. Äänenlaatu on pienen testin perusteella hyvä, joten tästä ei ole napistavaa.

Huijauskeinoja ja sovelluksia

Yksi perin olennainen asia langattomien kuulokkeiden kanssa on niiden akunkesto. Stealth 500:n akunkestoksi lupaillaan 40 tuntia, mikä testin perusteella tuntuu pitävän hyvin paikkansa. Lataamisen lupaillaan puolestaan olevan nopeaa, mikä sekin testin perusteella pitää paikkansa. Ei siis valitettavaa tällä saralla, vaikka Stealth 600 Gen 3:n akunkestoon ei päästäkään.

Vaikka omaan korvaani äänenlaatu toimii sellaisenaankin, niin halutessaan muutoksia voi tehdä Turtle Beachin Swarm II -sovelluksen kautta. Mobiililaitteelle tai tietokoneelle asennettava sovellus mahdollistaa taajuuskorjaimen kanssa puljaamisen, mikäli haluaa vaikka korostaa bassoa tai luoda käyttöön täysin omia ääniasetuksia. Eri asetusten välillä vaihdetaan näppärästi kuulokkeiden Mode-painikkeella.

Tässäpä se Swarm II -sovelluksen mobiiliversio on. Superhuman Hearingin voi kytkeä päälle, ääniasetuksia pystyy vaihdella ja hieman alempana olisi mahdollisuus luoda täysin omia äänimoodeja.

Kuten muissakin Turtle Beach -kuulokkeissa, niin pelaajille on tarjolla "huijauskoodeja korville". Laite nimittäin tukee Superhuman Hearing -toimintoa, joka vahvistaa tiettyjä asioita, jotta ne erottuisivat selkeämmin kaiken muun äänen seasta. Etua lupaillaan "vahvistamalla tiettyjä taajuuksia, jotka liittyvät elintärkeisiin peliääniin, kuten askeleihin, aseiden lataamisiin tai etäiseen tulitukseen".

Ominaisuudesta hahmotellaan apua etenkin nettiräiskintöihin, joissa vihollispelaajat voivat olla käytännössä missä suunnassa tahansa pyssyinensä. Hidastempoisempiin kokemuksiin tai 2D-pyörimisiin siitä ei apua saane.

Keskihintainen paketti

Yksi tärkeä asia on mainitsematta. Ja sehän olisi tietenkin hinta. Stealth 500:n saa omakseen alta satasella, mikä sijoittaa vehkeen keskihintaisten laitteiden listalle. Tällä rintamalla on valikoimaa paljon, ja Stealth 500 ei ole lainkaan hullumpi valinta tältä listalta poimittavaksi, kunhan pari asiaa pitää mielessä. Se perinteinen on toki se, että sopiiko laite omaan päähän ongelmitta. Omaan kuuppaani tuote istui mainiosti, mutta jos haluttua vekotinta pääsee kokeilemaan omaan pääkoppaan ennen ostoa, niin näin kannattaa toki tehdä.

Ja kuten mainittua, niin jos on hankkimassa kuulokkeita konsolikäyttöön, niin kannattaa pitää huoli, että ostaa sen oikean brändin logolla varustetun tuotteen.

