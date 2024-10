Harvoin sitä on näin innoissaan pienestä vehkeestä – arviossa avaimenperänäkin toimiva ATOM-ohjain

Ei haittaa, jos käsissä on näin pieni vehje, kunhan homma pelittää.

ATOM Collectible Keychain Controller -nimellä kulkeva laite on näet varsin söpö, pieni ja parhaimmillaan myös toimiva ohjain, jota voi kiikuttaa mukana vaikka avaimenperänä.

Ei tästä voi olla pitämättä, vaikka kyseessä ei olekaan vekotin, jota haluaa joka hetki käsissään pitää.

Amerikan ihme

ATOM on kotoisin Kaliforniasta. Sen valmistaja CRKD on kenties tullut tutuksi myös sellaisista tuotteista kuin Nitro Deck ja NEO S. Uusimmat lisät firman valikoimiin ovat nyt käsittelyyn otetut ATOM-ohjaimet, joissa on kuulemma kaksi puolta. Ne ovat näet virallisen kuvailunsa mukaan "paras matkakumppani sekä satunnaisille pelaajille että keräilijöille".

Että pelaamiseen sekä keräilemiseen sopiva tuote? Käydään ensin läpi pelaaminen.

Ensin ehkä se olennaisin, eli mihin laitteisiin ATOM on mahdollista kytkeä. Valinnanvaraa on, joskin rajallisesti. Ohjuri on näet "yhteensopiva Nintendo Switch-, PC/Mac-, mobiili-/tabletti- ja Smart TV -pelien kanssa", kertoo tuotteen kotisivu.

Switch ja sen uusin kaveri.

Nintendo-kytkös sopii kuvaan hyvin, sillä ohjain muistuttaa ulkoisesti vanhan kunnon Super Nintendo -konsolin ohjainta ristiohjaimineen ja etualan nappeineen kaikkineen. Olkapainikkeita on kuitenkin enemmän, sillä etusormien ulottuvilla ovat L-, R-, ZL- ja ZR-namiskat. Keskellä etualaa on CRKD-painike, joka toimii muun muassa kotinäppäimen korvikkeena Switchillä. Sen alapuolella ovat vielä plus- ja miinus-napit.

Ulkoisesti vehje on pätevä, joskin itsestään selvät puutokset isoihin ohjaimiin verrattuna ovat selvät jo ensisilmäyksellä. Niistä enemmän alempana.

Niin ja se avaimenperänä toimiminen. Sen mahdollistaa pieni aukko, johon mukana tulevan rannehihnan voi pujottaa. Ei muuta kuin tämä hihna kiinni samaan lenkuraan avainten kanssa.

Yhteyden ATOM muodostaa langattomasti Bluetoothilla. Akunkestoksi lupaillaan kymmentä tuntia, mitä ei tämän testin perusteella tee mieli lähteä kiistämään. Paketissa tulee mukana pieni ohje sekä USB-C-kaapeli, jolla lataus ja tarvittaessa myös laitteisiin yhdistäminen sujuu.

Helppo nakki ja pala kakkua

Yhteyden muodostaminen on perin helppoa, etenkään Switchin tapauksessa ei nokka ehdi paljoa tuhista. Kunhan ATOM:ssa on virtaa, niin Switchin ohjainvalikko auki, painetaan ohjaimen CRKD-napista kolme sekuntia ja homma onkin jo valmis. Nopeaa kuin mikäkin.

Mobiilissa ja PC-käytössä yhdistäminen luonnistuu Bluetooth-yhteydellä samaan tapaan kuin muiden saman sortin laitteiden kanssa. Lisäksi mukana tullutta USB-C-kaapelia voi käyttää yhdistämiseen PC:n ja Switchin kanssa. Piuhaa voi käyttää lataamiseen myös pelaamisen aikana. Teknisemmistä tempuista ja ohjeista on julkaistu oma opastusvideonsa, josta löytyy opastusta moneen tilanteeseen.

Hieman lisää osviittaa minivehkeen kokoluokasta.

Yhdistäminen ei siis ole isokaan este ylitettäväksi. Itse pelaaminen luonnistuu tämän jälkeen mainiosti, pelistä riippuen toki.

Nimittäin! Kun ohjainta tarkastelee, huomaa ettei vekottimessa ole lain nykyaikaista analogitattia. Tämä voi luonnollisesti haitata pelatessa nimikkeitä, joissa käytetään joko yhtä tai kahta tattia.

Hätä ei ole kuitenkaan aivan tämän näköinen. Ristiohjaimen voi nimittäin säätää hoitamaan perinteisen kontrollerin vasemman tai oikean analogitatin virkaa eri näppäinyhdistelmillä. Esimerkiksi vasemman tatin toimintoja päästään käyttämään, kun pitää miinusnappia sekä ristiohjaimen vasuriin osoittavaa painiketta yhtä aikaa pohjassa viiden sekunnin ajan.

Vaihto siis onnistuu, mutta kovin nopsa operaatio ei ole kyseessä. Vaikkapa uusimman Zelda-seikkailun, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdomin, pelailu ei tällä tapaa luonnistuisi. Tässä seikkailussa kun käytetään ristiohjainta sekä analogitatteja usein yhtä aikaa.

ATOM ei ole syrjäyttämässä isompia nykyohjaimia, sillä se ei taivu aivan kaikkeen siihen, mitä "isoveljet" pystyvät. Tiettyjen pelien pelaaminen onnistuu, ja CDRK itse kuvailee tuotettaan vallan mainioksi laitteeksi "retromoderniin" pelailuun. Tämä tarkoittanee kenties sellaisia nimikkeitä kuten Celeste, Shovel Knight, Sonic Mania, Sea of Stars ja niin etiäpäin. Eipä Mario Kart 8 Deluxessakaan taideta käyttää analogitattia ja ristiohjainta yhtä aikaa, ellen ihan väärässä ole?

Ei isoille nakeille

Jos katsotaan vielä tarkemmin asiaa, niin miten ATOM soveltuu pelaamiseen, mahtuvatko sormet noin ylipäätään napeille?

Kyllä noin periaatteessa, jos omaa ns. pianistin sormet. Jos sen sijaan jo Switchin omien Joy-Con-ohjaimien napit ovat tuntuneet vaikeilta käyttää, ei ATOM ole se haluttu suunta edetä. Kuten todettua, laite on pieni, ja niin ovat sen napitkin. Se ei ole ergonomisuuden huippu, ja olkanappien sekä muiden käyttö yhtä aikaa – vaikka tappelupeleissä – vaatii hieman kätösten asettelua.

Itselläni sormet kyllä mahtuvat hyvin omille paikoilleen, mutta nakkisemmat näpit olisivat todennäköisesti vaikeuksissa. Ainoastaan ZR- ja ZL-namiskojen käyttö vaati itselläni hitusen haparointia ensihetkien ajan.

Kotelo kehottaa keräämään ne kaikki.

CRKD:n ohjain on toden totta mini, sitä ei käy kiistäminen. Mutta niin avaimenperässä kiikutettavan vehkeen voikin olettaa olevan. Sitä ei halua ottaa käyttöön ykkösohjaimeksi muiden isompien laitteiden sijasta, mutta siitä on toimivaksi matka- ja hätäapulaitteeksi.

Sivuhuomiona mainittakoon, että analogitattien ohella myöskään tärinätoimintoja tai mitään muita erikoisominaisuuksia ei kapulassa ole. X- ja Y-nappien toiminnot sekä A- ja B-nappien toiminnot voi sentään vaihtaa keskenään.

ATOM:ia voi kiikuttaa helposti mukana, lähes huomaamatta jopa. Jos sitä ylipäätään haluaa kuljettaa paikasta toiseen. Voihan olla, että näitä vekkuleita vehkeitä haluaa hankkia omaan kokoelmaan ilman aikeitakaan käyttää?

Omistusta fyysisesti ja digitaalisesti

ATOM puhuttelee pelaajia sekä keräilijöitä, kuten aiemmin lupailtiin. Mitenkäs tuo keräilypuoli siis?

Ohjainta on saatavilla kahdeksalla eri ulkoasulla. On muun muassa kuvissa näkyvää harmaata ATOM Pal Grey Editionia, on kirkkaita värejä ja on kahta läpikuultavaa mallia. Etenkin kirkkaat sävyt vaaleanvihreästä keltaiseen näyttävät mukavan pirteiltä.

Joka ikinen ohjain on yhteensopiva True Collection Systemin kanssa. Jaa, siis minkä? "Jokainen CRKD-tuote yhdistetään 'TCS:ään', mobiilisovellukseen, jossa digitaalinen todiste fyysisestä omistajuudesta vahvistetaan", kertovat valmistajan verkkosivut.

Kyseessä on siis mobiilisovellus, johon jokaisen hankkimansa CRKD-tuotteen voi yhdistää ja tarkistaa muun muassa kyseisen laitteen tuotenumeron sekä harvinaisuusasteen. Esimerkiksi oheisissa kuvissa näkyvä harmaa kapula on 1401. valmistettu ATOM Pal Grey Edition. Tällä haavaa sovellus kertoo niitä olevan olemassa vajaa kahdeksan tuhatta. Testiin päätyneelle vehkeelle on myös lätkäisty hieno prenikka, jonka mukaan kyseessä on suoranainen harvinaisuus. Aikamoista.

Sovellus kertoo, että kyseessä on harvinainen ohjain.

Valmistaja huomauttaa, että tätä digitaalista ominaisuutta ei voi myydä, vaan se on sidottu fyysiseen tuotteeseen. Jos haluaa antaa digiomistajuuden eteenpäin, on se ensin poistettava omasta kokoelmasta.

Pitää kuitenkin muistaa, että nämä omistusasiat eivät ole millään tapaa pakollisia, kuten CRKD:n kotisivutkin toteavat. Ohjaimen voi ottaa paketista ja alkaa pelaamaan ilman ylimääräistä puljaamista. Kyseessä on kuulemma "valinnainen kokemus, jonka olemme rakentaneet CRKD-ekosysteemiin".

Oli miten oli, eivät ATOM-ohjaimet ole sieltä kalleimmasta päästä. Niitä kaupitellaan noin 25 euron hintaan CRKD:n omilla sivuilla. Kyllähän näitä kerätäkin voisi.

Retrosti moderni on ihan jees

ATOM on symppis ohjain, joka ei ole syrjäyttämässä muita kooltaan ja ominaisuuksiltaan isompia laitteita. Vehjettä ei halua pitää kaiken aikaa käsissään, mutta se on kuitenkin toimiva peli, kunhan sormet vain mahtuvat sen painikkeille.

Se ei myöskään ole niin kallis, etteikö sitä voisi hankkia käyttöön hätäapuohjaimeksi, kun vaikka kaverilla käydessä iskee halu pelata "retromoderneja" pelejä kaksin.

On sitä hullumpiakin avaimenperiä olemassa.

