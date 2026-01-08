Tänä vuonna julkaistaan turkasen monta videopelielokuvaa ja -sarjaa – luvassa on ainakin yksi takuuvarma hitti

Videopelielokuvat ja -sarjat ovat olleet perinteisesti kahtiajakoisia.

Jokaista onnistunutta teosta kohti on ollut nippu epäonnisia projekteja. Tilanne on viime vuosina onneksi parantunut, mutta mitenköhän käy tänä vuonna? Tarjolla on joka tapauksessa turkasen monta videopeleihin perustuvaa projektia.

Elokuvat

Return to Silent Hill (Yhdysvalloissa 26.1.)

Konamin Silent Hill -kauhupelisarjaan, tarkemmin sanottuna sen toiseen osaan, perustuva filmi aloittaa pelifilmatisointien vuoden. Teoksen juoni keskittyy Jamesiin, joka palaa mystisen kirjeen saatuaan Silent Hill -kylään. Jamesin roolissa nähdään Jeremy Irvine ja hänen mielitiettynsä Maryn näyttelijänä toimii Hannah Emily Anderson. Ohjaajan pallilla istuu vuoden 2006 Silent Hill -filmin ohjannut Christophe Gans.

The Super Mario Galaxy Movie (3.4.)

Ensimmäinen Super Marion tähdittämä animaatioelokuva parin vuoden takaa keräsi lipputuloja yli miljardin dollarin verran, joten ei liene ihme, että jatkoa on luvassa. Huhtikuussa saapuvassa filmissä Nintendon maskotti kumppaneineen suuntaa avaruuteen, kuten teoksen nimi paljastaakin. Mario, Luigi, prinsessa Peach ja kumppanit palaavat tuttuine ääninäyttelijöineen, mutta mukana on myös tukku uusia hahmoja Rosalinasta Bowser Jr.:ään. Jos joku tämän artikkelin julkaisuista yltää jättimenestykseksi, niin se on tämä.

Mortal Kombat II (Yhdysvalloissa 15.5.)

Veri lentää ja liha tummuu jälleen, kun Mortal Kombat -pelisarjaan perustuva elokuva saa jatko-osansa. Viime lokakuulle kaavailtu mutta tälle toukokuulle lykätty filmi tuo mukanaan uusia peleistä tuttuja hahmoja, joista olennaisin lienee Karl Urbanin esittämä Johnny Cage. Traileri alla.

Resident Evil (Yhdysvalloissa 18.9.)

Kyllä, Resident Evil tulee taas. Capcom-studion kauhupeleihin on ehtinyt perustua jo monen monta elokuvaa, joista yhdellekään tuleva filmi ei ole jatkoa. Tällä kertaa asialla on ohjaaja Zach Gregger, minkä ohella yhtenä tuotantoyhtiönä toimii PlayStation Productions. Juoni seuraa kuriiria, jonka tehtävänä on toimittaa paketti syrjäiseen sairaalaan, kun hän huomaa joutuneensa keskelle mutatoituneiden olentojen epidemiaa.

Street Fighter (Yhdysvalloissa 16.10.)

Vuoden toinen tappelupeleihin perustuva filmi ottaa lähdemateriaalikseen Capcomin Street Fighter -mätkinnät. Taisteluturnaukseen keskittyvä raina on pullollaan näyttelijöitä, joihin kuuluvat muun muassa Jason Momoa, David Dastmalchian, Noah Centineo, Andrew Koji ja 50 Cent.

The Angry Birds Movie 3 (23.12.)

Suomesta lähtöisin oleva Angry Birds -peli muotoutuu animaatioelokuvaksi jo kolmannen kerran, kun kiukkuisten lintujen ja ilkeiden possujen tähdittämän filmin on määrä rantautua katsottavaksi joulukuussa. Tutut ääninäyttelijät Jason Sudeikisista Josh Gadiin ja Rachel Bloomista Danny McBrideen tekevät paluun rooleihinsa, minkä ohella mukana on vino uusia tuttavuuksia aina Keke Palmerista YouTube-tekijä MrBeastiin.

Iron Lung (Yhdysvalloissa tammikuussa)

YouTube-henkilö Markiplierin tieteiskauhuelokuva saapuu ainakin Atlantin toiselle puolelle tammikuussa. Nähdäänkö sitä kotimaassa millä/millään tavalla, se on hyvä kysymys. Oli miten oli, Markiplier toimii Iron Lung -peliin perustuvan fimiprojektin käsikirjoittajana, ohjaajana, vastaavana tuottajana, editoijana sekä päänäyttelijänä. Juonikuviot vievät katsojat postapokalyptiseen tulevaisuuteen, jossa tähdet ja asuttavat planeetat ovat kadonneet.

Watch Dogs

Ubisoftin Watch Dogs -pelisarjaan perustuva elokuva saapuu todennäköisesti tänä vuonna. Filmin kuvaukset saatiin loppuun jo vuoden 2024 lopulla, joten sen aika alkaisi kyllä olemaan. Kirjoitushetkellä tulevasta projektista ei tiedetä paljoa. Ohjaajana toimii Mathieu Turi, rooleissä nähdään Sophie Wilde, Tom Blyth ja Markella Kavenagh, minkä ohella juonikuviot eivät välttämättä noudattele pelin vastaavia. Ja siinäpä ne tiedot ovat. Lue myös äskettäinen juttumme, joka käsittelee Watch Dogs -peliä itse elokuvaakin sivuten: Nyt voitte julkaista videopelielokuvanne, olen valmis!

The Mortuary Assistant

Vuonna 2022 julkaistu The Mortuary Assistant -kauhupeli muuntautuu elokuvaksi tämän vuoden aikana. Jeremiah Kippin ohjaaman filmi pääosissa nähdään Willa Holland (Arrow) ja Paul Sparks (Boardwalk Empire).

Televisiosarjat

Devil May Cry, kausi 2 (12.5.)

Capcomin samaa nimeä kantavaan pelisarjaan perustuva Devil May Cry -anime jatkuu toisen kautensa merkeissä toukokuussa. Danten ja Vergilin konfliktien jatkumo ilmestyy Netflixiin toukokuussa.

Sekiro: No Defeat

Käsinpiirretty anime, joka käyttää lähteenään FromSoftwaren Sekiro: Shadows Die Twice -peliä. Sitä on ainakin Crunchyroll-palveluun saapuva sarja, jossa yksittäinen soturi matkaa rauhattomassa maassa yrittäen pelastaa kaapattua lordiaan. Julkaisuajankohdasta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Suikoden: The Anime

Konami-studion Suikoden-roolipeleihin perustuva animesarja saapuu vuoden 2026 aikana, tavalla tai toisella. Projektista on tiedossa tukku ääninäyttelijöitä, mutta kovin paljoa muuta ei selvillä vielä ole.

Needy Streamer Overload

Animea, sitähän meillä on. Needy Streamer Overload -niminen visual novel -peli kääntyy animesarjaksi tämän vuoden aikana. Nähdäänkö sitä Japanin ulkopuolella, siitä ei ole tällä hetkellä varmaan tietoa.

Decapolice

Decapolice julkaistaan vuonna 2026 sekä pelinä että animesarjana. Level-5-studion rikosmysteeriroolipeli julkaistaan Switchille, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle ja PC:lle, mutta vielä ei ole varmaa sanottavaa siitä, mistä animea pääsee näkemään. Ohessa itse pelin traileri.

Toki myös tämä: The Witcher, kausi 5

Netflix on varmistanut, että The Witcher -sarjan viimeiseksi jäävä kausi saapuu tänä vuonna. Heti edellisen kauden perään kuvatun viidennen kokonaisuuden pääosassa nähdään jälleen Liam Hemsworth, joka korvasi Henry Cavillin Geraltin roolissa. Näytelty tuotanto perustuu toki Noituri-kirjoihin, mutta koska The Witcher -pelit lainaavat samoista opuksista, voinee sarjan mainita myös tällä listalla.

