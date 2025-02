Ei kiitos, odottelen mieluummin tulevaa elokuvaversiota

Petri Katajan blogi

Joskus sitä on vitsillä tullut sanottua, että en lue vielä sitä tai tätä kirjaa, vaan odotan sen elokuvaversiota. Nyt tämä lausahdus pätee kohdallani yhteen enemmän tai vähemmän kehuttuun teokseen, jota en syystä tai toisesta halunnut kokea lopputeksteihin asti.

Kyseessä on erittäin tunnelmallinen ja mainiot myynnit kerännyt Dredge, kalastusta ja kauhuelementtejä yhdistelevä vuoden 2023 videopeli.

Kuiskaus pimeässä

Sivustollamme ei ole Dredgen arviota, mutta jos olisi, voisi sen kuvitella saavan kosolti kehuja sekä arvosanaksi mitä todennäköisemmin neljä tähteä viidestä. Ja miksipä ei, kyseessä on varsin oiva kokemus. Black Salt Gamesin työstämä nimike asettaa pelaajat Greater Marrow -nimisen rannikkokaupungin uuden kalastajan saappaisiin. Entinen fisustaja on mystisesti tiessään, joten tarvetta korvaajalle on.

Aamuaurinko möllöttää taivaalla, yön kauhut ovat siis tiessään.

Pesti vaikuttaa aluksi perin normaalilta, mutta ei aikaakaan, kun ympäröivästä maailmasta alkaa paljastua outouksia. Etenkin yöaikaan, jolloin kalastajamme kohtaa mystistä sumua, kummituslaivoja, tyhjästä ilmestyviä karikkoja ja… paljon muuta. Tunnelma on upean lovecraftmainen, joskaan ei oikeasti kovin pelottava.

Fisunarraajalla on käytössään pieni moottoroitu vene, jolla puksutella ympäri merta kalastaen, ravustaen ja alueita tutkien. Matkan varrella seilaillaan eri kyliin, tavataan apua kaipaavia ihmisiä ja kohdataan useamman sortin vaaroja. Aavalla kohdattavat erikoisuudet saavat kalastajan mielenterveyden järkkymään, mikä saa mahdollisen vahingon tuntumaan entistä kovemmin.

Itse kalastus ja puiden sekä muiden resurssien naaraaminen talteen hoituu pienen minipelimäisen napinpainelun merkeissä. Ihan vekkulia puuhaa, aikansa. Onneksi nämä hetket eivät vie kovin monia sekunteja elämästä.

Vasemmalla "kalastusminipeli" ja oikealla paatin lastina kulkevat kalat sekä moottorit ja onget.

Dredge on varsin viihdyttävä kokemus, jonka Bafta-ehdokkuudet ovat todella ansaittuja. Seikkailun tunnelma on enemmän kuin kohdillaan, uusien kalalajien löytäminen on hauskaa ja veneen kehittäminen ansaitulla rahalla on perin koukuttavaa. Uutta päivitystä, oli se sitten nopeamman moottorin tai tehokkaamman ongen muodossa, tuntuu olevan aina jonkin matkan päässä horisontissa. On ilo saada tuunattua purkkia parempaan kuntoon.

Ja ne musiikit! Sävelmät ja äänet saavat selkäpiin karmimaan, vaikka ympäröivä maisema ei välttämättä näyttäisikään niin hurjalta. Seikkailun taustalla kuultavat sävellykset ovat kokonaisuudessaan sen verran upeita, että usein jopa harmistuu, kun ne jäävät kesken jonkin ruudulla tapahtuvan asian takia.

Vainooja pimeydestä

Dredge tosiaan on varsin viihdyttävä kokemus. Kunnes sitten tulee olo, että eiköhän tätä ole koettu jo tarpeeksi.

Vaikka kyseessä ei ole pitkä tapaus, sillä lopputekstit pystyy näkemään alta kymmenen tunnin, niin jossain vaiheessa iskee tunne, että tätä menoa on koettu tarpeeksi ja kaikki oleellinen on nähty. Kalastus alkaa toistaa itseään, ja kohdattavien ihmisten toiveet eivät saa kiinnostumaan. Tunnelma siltikin on kohdillaan, todellakin!

Tämä hahmo se suhtautuu uuteen kalastajaan perin epäilevästi. Syystä vai ei, kenpä tietäisi.

En itse pelannut tarinaa loppuun asti, sillä en nyt vaan kokenut suurta halua tehdä niin. Sen sijaan! Tässähän voisi alkaa odottamaan elokuvaa, joka Dredgestä on kuuleman mukaan tulossa.

Lue myös: No nyt se löytyi! Paras peli, jota en halua pelata

Uutisia filmistä saatiin kuulla viime vuonna. Asialla on Story Kitchen, entinen dj2 Entertaiment, joka erikoistuu erityisesti videopeleihin perustuviin elokuviin ja sarjoihin. Putiikilla oli näppinsä äskettäisen Tomb Raider -Netflix-sarjan työstämisessä, minkä lisäksi muun muassa Streets of Rage-, It Takes Two- ja ToeJam & Earl -tuotantoja on lupa odottaa tulevaisuudessa.

Dredge-raina on kuulemma live action -sovitus, jonka lupaillaan olevan H. P. Lovecraftin (kenen teoksien nimistä tämän jutun väliotsikot on lainattu) ja Ernest Hemingwayn tyylejä noudattelevaa kauhua. "Kuin Kuudes aisti vesillä", kuuluu kuvailu.

Pinnan alla on... jotain mystistä. Riittävän etäisyyden pitäminen on suositeltavaa.

No mutta, tämähän kuulostaa lupaavalta. Dredgessä on sitä tunnelmaa enemmän kuin tarpeeksi, mainitsinkohan sen jo? Jos etenkin yön kauhut saadaan valkokankaille kunnialla, on tästä projektista syytä olla vähintään kiinnostunut.

Saa toki nähdä, tuleeko projektista ikinä valmista. Onhan sitä ties minkä sortin peleistä koetettu vääntää rainoja jo vuosien ajan. Missä on esimerkiksi vuonna 2008 (kyllä, 2008) lupailtu BioShock-elokuva? Tai Jason Momoan tähdittämä Just Cause, jonka kehittelystä uutisoitiin jo maaliskuussa 2017? Kaiken sortin elokuvia olisi, mukamas, tekeillä tämän juttumme perusteella: Tiesitkö? Hollywoodissa ovat työstämässä elokuvia myös näistä (yllättävistä?) videopeleistä.

Vaaniva pelko

Oli miten oli, jos Dredge kuulostaa millään tasolla mielenkiinnokkaalta, niin suosittelen kyllä kokeilemaan. Seikkailun parissa viihtyy, kunhan siihen ei vain "kyllästy" matkan varrella.

Kun peli tuli myyntiin, myi se ensimmäisen 24 tunnin aikana yli 100 000 kappaletta, minkä jälkeen se on kelvannut yhteensä yli miljoonalle pelaajalle. Mainiota, ihan ansaittua tuo menestys.

Mutta itse jään odottelemaan sitä elokuvaa. Sormet ristiin, että se joskus valmistuu.

