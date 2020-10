Leppoisaa selviytymistä apinoiden kanssa

Team17:n tuorein pikselipeli The Survivalists tarjoaa nimensä mukaisesti selviytymistä omalaatuisella hauskalla tavallaan. Yhtäläisyyksiä on paljon tekijöiden toisen pelisarjan The Escapistsin kanssa, mutta haaksirikkoutunut tarina yllättää silti uusilla kujeilla.

Wilson, oletko se sinä?

Tarinapohjaisten seikkailujen ystävät eivät ehkä tästä innostu, mutta The Survivalists ei oikeastaan tarjoa minkäänlaista tykitystä juonen puolella. Oikeastaan en edes ole varma, onko pelissä mitään syvällistä punaista lankaa alkuunkaan.

Alussa haaksirikkoudut pienehkölle maapläntille vailla mitään selitystä menneestä. Saat epämääräisen opastuksen peliin ja muutaman päämäärän, jotka sinun tulee seikkailusi aikana saavuttaa. Tästä eteenpäin tehtäväsi on selviytyä, eli hankkia ruokaa, rakentaa maja, parantaa varusteita ja piisk.. siis kouluttaa apinoita. Maailma on satunnaisesti generoitu, joten jokainen läpipeluu on hieman erilainen. Tai ainakin sellainen immersio syntyy.

Kaikeksi onneksi keskiössä oleva selviytyminen on varsin hupaisaa ja koukuttavaa puuhaa. Tutkittavaa ja etsittävää löytyy, ja oman kartanon rakentelu on juuri niin viihdyttävää kuin sen voi kuvitella olevan. Jos puumajan nikkarointi ei kiinnosta, niin voi maailmaa lähteä samoilemaan kiertäen saarilta toisille. Valinnanvaraa todella on, ja pelaaja saakin ihan itse päättää mihin aikansa käyttää.

Pelin läpäisyn kannalta seikkailu onkin jo pakollista, sillä alkusaarelta ei kovin monipuolista tavaraa ja sisältöä löydy. Seikkailu ja erehtyminen kannattaa, sillä rihkamaa ja löydettävää on vaikka muille jakaa. Kuolema ei myöskään tunnu rankaisevan mitenkään, vaan pelaaja vain palautetaan omaan sänkyyn nälissään.

Pelimekaniikka on hyvinkin tuttu muista vastaavista hiekkalaatikkorakenteluista. Resursseja kerätään ja työkaluja nikkaroidaan, kunnes saadaan parempaa tavaraa ja tehdään parempia esineitä. Projektia on jatkuvasti kesken, ja uutta remonttia alkaa heti perään. Lautan rakentamisen jälkeen voi lähteä etsimään vehreämpiä saaria paremman krääsän toivossa. Selviytymispeleistä tutulla työkaluvyöllä on muutama slotti varusteille ja ruoalle. Aseilla ja tavaroilla on luonnollisesti oma kestopalkkinsa, joten aivan loputtomiin ei niillä voi huitoa.

Apinaa koijataan

Miltä oma apina-armeija kuulostaisi? Yksi mielenkiintoisimmista ominaisuuksista selviytymisen saralla on apinoiden kaitseminen. Saarelta löytyy villejä apinoita samoilemassa, tai vaihtoehtoisesti niihin törmää häkkeihin vangittuina. Karvaiset toverit voi kesyttää puolelleen joko ruoan voimalla, tai vapauttamalla poloiset vankeudesta. Tämän jälkeen uusia kavereita voi nimetä ja väriä muuttaa mieleisekseen. Askareita tekemällä otukset keräävät kokemusta ja kehittyvät tasolta toiselle.

Pelkkiä lemmikkejä häntäheikit eivät kuitenkaan ole, vaan apinoille voi opettaa yksinkertaisia tehtäviä ja näin helpottaa omaa urakkaa esimerkiksi rakentelun ja taistelun parissa. Systeemi vaatii hieman totuttelua ja kokeilua, sillä ohjeistus hommaan ei ole järin suuri. Yhden apinan voi esimerkiski opettaa kaatamaan puita ja toisen keräämään maassa olevat puupalat takaisin leiriin. Veijareita voi opettaa myös kokkaamaan ja rakentelemaan, joskin materiaalien ja työkalujen kulumisen vuoksi tämä osoittautui melko aikaavieväksi tehtäväksi. Päädyinkin pääasiassa hyödyntämään tovereitani henkilökohtaisena armeijanani antamalla apinoille miekkaa ja keihästä käpälään.

Olen melko varma, etten tätä koulutus-aspektia aivan täysin oppinut hallitsemaan. Koin muutenkin koko homman melko turhana, sillä ominaisuus olisi voinut olla paljon hiotumpi. Potentiaalia siinä kuitenkin selvästi on. Ja jos et apinoita muuhun kaipaa, niin voit opettaa ne däbbäämään leiriisi.

Kuin Indiana Jones

Selviytyjän muistivihko merkitsee tehtäväksesi läpäistä tiettyjä luolastoja ja rakentaa muutama muinainen ase tai esine. Tämä edellyttää tietenkin hervotonta seikkailua luolissa ja viidakoissa. Jännittävimpiä juttuja matkalla ovatkin maya-temppelimäiset luolastot, joissa vihulaisia parveilee kuin hyttysiä kosteassa metsikössä. Temppeliluolien lopussa on muinaisia työpöytiä upeiden varusteiden luomiseen, mutta materiaaleja saadaksesi tulee sinun löytää tietyt nimetyt labyrintit. Joskin niiden löytäminen ei vielä auta mitään, ellet ole ostanut avainta mysteeriseltä kauppiaalta, joka saarella lentelee kuumailmapallollaan.

Meno on siis melko mystistä, mutta paikoin hyvinkin jännittävää. Vihollisen virkaa pitävät jonkinsortin peikot viidakkovehkeineen. Myös lepakot ja muut eläinkunnan edustajat voivat olla petollisia. Jättimäisen tiikerin kohtaaminen oli oman matkani yksi säväyttävimmistä kokemuksista. Onneksi vaikealtakin kuulostavat vastustajat kaatuvat apina-armeijan avulla kuin heinä puimurin alla. The Survivalists ei ole järin vaikea peli, mutta riittävän haastava säilyttääkseen mielenkiinnon.

Kontrollien osalta kaikki toimii hyvin, mutta inventaarion hallitseminen tuntuu vaikealta, samoin apinoiden kanssa toimiminen. En osaa edes sanoa, monestiko vaihdoin apinan kanssa varusteita vahingossa, kiitos yhden napin taktiikan. Pelissä siis liki kaikki toiminta tapahtuu yhdellä näppäimellä, ja tämä aiheuttaa ajoittain hutilyöntejä. Toisaalta yksinkertaiset kontrollit ja käyttöliittymä sopivat peliin kuin miekka apinan käteen. Kaiken tämän voi kokea myös kavereiden kanssa, joskin tätä en ole ehtinyt itse kokeilla. Voisin kuitenkin kuvitella yhteistyön tuottavan hedelmää ja tuovan rutkasti lisähauskuutta matkalle. Ja online-puolelle siirtyessä jokainen voi tuoda peräti viisi lemppari-apinaansa mukanaan. Kuinka siistiä!

The Survivalists on mukava kokemus, jonka pariin palaan mielelläni uudelleenkin. Mitään erityisen suurta valittamisen aihetta en keksi, mutta ehkä hiotummalla kokonaisuudella olisi voinut vielä täydemmänkin potin kerätä. Kaiken kaikkiaan kuitenkin melko hyvä juttu! Neljän apinan arvoinen suoritus.