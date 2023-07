Uusi elämä unohdetussa laaksossa

Story of Seasons: A Wonderful Life on Marvelous Interactiven farmisimulaattori, joka on tehty uudestaan vuonna 2003 julkaistun Harvest Moon: A Wonderful Lifen pohjalta.

Laakso, kuokka ja farmari

Pelin alussa päätetään tuttuun tapaan sukupuoli, pronominit sekä suurin osa ulkonäöstä. Päähenkilö tulee uutena asukkaana Forgotten Valleyyn aloittamaan elämän isänsä vanhalla farmilla ja samalla tutustuu alueella asuviin muihin ihmisiin.

Farmilla on alussa tilaa kahdelle viljeltävälle alueelle, rakennus lehmille ja kanoille sekä aitaus, jossa eläimet voivat laiduntaa. Tilaa on myös lisärakennuksille, joita voi ostaa myöhemmin.

Lajityypille ominaisesti heti alusta alkaen päivänsä saa käyttää kuten haluaa. Itse aloitin viljelyllä ja kalastamalla, jotka ovat parhaimpia tapoja saada rahaa. Muiden laaksolaisten kanssa tulee myös juteltua helposti matkan varrella.

A Wonderful Life kuitenkin eroaa muista Story of Seasons -peleistä siinä, ettei yksi vuodenaika kestä 28–30 päivää kuten yleensä, vaan pelkästään 10 – ja se johtuu pelin erilaisesta rakenteesta.

Toisin kuin muissa farmipeleissä, A Wonderful Lifessa pelattava hahmo vanhenee ajan kuluessa ja lapset kasvavat. Ajan kuluminen näkyy myös muissa asukkaissa, jotka ovat melko geneerisiä ja tylsähköjä – eniten persoonaa ja taustaa on niissä hahmoissa, jotka ovat avoinna parisuhteelle.

Ikä näkyy hyvästä työstä huolimatta

Koska A Wonderful Life on remaster aikaisemmin tehdystä pelistä, siinä näkyy jonkin verran iän tuomaa kankeutta hahmojen liikkeissä sekä animoinnissa. Valikot ovat tietyissä kohtaa myös aavistuksen vanhahtaneen näköisiä.

Monelle Story of Seasons: A Wonderful Life onkin uskomaton nostalgiahyppy menneeseen, kun pääsee pelaamaan omaa suosikkia nykykonsoleilla. Joitain eroja vanhaan on, esimerkiksi tällä kertaa päähenkilö voi olla myös muunsukupuolinen, ja kaikki sukupuolet ovat avoinna romanssille riippumatta siitä, millä sukupuolella itse pelaa. Tällainen ajattelevaisuus japanilaisessa pelissä on erittäin mukava lisä.

Itse olen farmisimulaattorien kanssa vielä aloittelija, ja alkuun A Wonderful Life tuntui aavistuksen tylsältä muihin verrattuna. Se on kuitenkin myös miellyttävän erilainen, joten se ei tunnu samalta kuin esimerkiksi saman sarjan Pioneers of Olive Town – joka on uudempi, mutta siinä ei ole samanlaista charmia kuin tässä. Toisaalta taas A Wonderful Lifen rakenne ei itseäni kuitenkaan innostanut. Peli koostuu kuudesta luvusta, ja jokaisessa aika kuluu eteenpäin ja maailma muuttuu. Tätä ei yleensä farmisimulaattoreissa ole, ja huomasin itse pitäväni perinteisestä tyylistä enemmän.

Jos on kiinnostunut kokeilemaan lajityypin pelejä, A Wonderful Life on mekaniikoiltaan hyvin yksinkertainen ja helposti lähestyttävä. Kaikkien rakennusten paikat on annettu valmiiksi, niin ei tarvitse muuta kuin vain aloittaa.

A Wonderful Life on oikein toimiva farmipeli, mutta omalla kohdalla se ei onnistunut koukuttamaan tylsyyden ja erilaisen mekaniikan vuoksi.