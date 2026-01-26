Yksinkertainen ja koukuttava idea tukee jo muutenkin kiehtovaa pulmapeliä

Inklen uutukainen kätkeää sisäänsä arvoituksia, politiikkaa ja ihmissuhteita. Noin viisituntinen pulmakokonaisuus on ajankohtaisuudellaan täysosuma, muistutus tieteen, tiedon ja kirjallisuuden tärkeydestä.

Arkiston helmiä

Inkle on jo pitkään keskittynyt uniikkeihin pulmapeleihin, jotka haastavat ajattelemaan. Vähän kuin naapurimaamme Simogo. Studion Heaven’s Vaultissa käännettiin tekstejä, Overboardissa tutkittiin murhaa ja uutukaisessa ratkotaan mystisen arkiston saloja. TR-49 luotiin lyhyessä ajassa, mutta laatuun se ei ole vaikuttanut. Ja hintaluokassaan se on erinomainen välipala The Roottrees are Deadin ja Return of the Obra Dinnin hengessä.

Pimeän kellarin keskellä seisova erikoinen masiina sisältää vuosikymmenien edestä kirjoja, artikkeleita ja kirjeitä. Kaikki teokset ovat indeksoitu järjestelmään, analysoitu ja kryptattu – sekä pureskeltu koneen toimesta. Koneen alkuperäistarkoitus oli murtaa maailmansodan aikaisia viestejä, mutta sen käyttäjät ovat myös päätyneet testaamaan laitetta muihinkin toimintoihin. Siksi sen muistiin on syötetty kaikkea satukirjoista tiedepohjaisiin artikkeleihin.

Vuosia myöhemmin Abbin (pelaajan) tehtäväksi jää kaivaa tietty painos koneen syövereistä ja taistella orwellmaista sortoa vastaan, mutta ensin on ymmärrettävä miten teksteihin edes pääsee käsiksi. Tietyt kahden kirjaimen ja kahden numeron yhdistelmät tuovat ruudulle salattuja dokumentteja, jotka avautuvat vain yhdistämällä oikean teoksen nimen oikeaan yhdistelmään. Alkaa koukuttava salapoliisityö, joka paljastaa vuosikymmenien edestä historiaa ja ihmissuhteita. Maailmansotien aikaisissa teksteissä asioista ei välttämättä ole pystynyt puhumaan asioiden oikeilla nimillä, sillä narratiivia kontrolloitiin ja valvottiin hallinnon toimesta, joten tietyt kirjat vaativat tulkintaa, lukemista rivien välistä. Kuulostaa liiankin tutulta seuratessa Amerikan tapahtumia reaaliajassa...

Mikä ihmeen KF-14?

Synkkä ja ajoittain painostava TR-49 onnistuu siinä missä pulmapelien pitääkin onnistua. Se saa pelaajan tuntemaan viisaaksi, kunhan alkupuolen sekavuudesta pääsee yli. Kaikilla koodeilla on selkeä merkitys, joten pian merkkiyhdistelmiä tulkkaa kuin vanha tekijä. Tietyt artikkelit mahdollistavat myös bruteforce-tekniikan, jos tarina ei muuten tunnu etenevän. Pelasi sitten kuinka sivistyneesti tahansa, TR-49 keskittyy pitkälti tekstin lukemiseen ja ymmärtämiseen. Kaikki kirjat ja tekstit sisältävät myös tärkeitä muistiinpanoja, joihin pääsee käsiksi syöttämällä erillisen salasanan.

Tutkinnan aikana käydään myös vuoropuhelua Liam-nimisen vastarintataistelijan kanssa radiopuhelimen avulla. TR-49:n maailman taustoja avataan taitavasti käsikirjoitetun dialogin kautta, jota koneen opukset ja tekstit tukevat. Peli tarjoaa ainakin pari erilaista loppuratkaisua sekä rutkasti piilotettuja niteitä.

Lukeminen kannattaa aina

Itse testasin pelaamista iOS-julkaisulla, mutta puhelimen näppäimistö ei tuntunut kovin kätevältä, joten siirryin Steam-versioon. Teknisesti peli toimii mobiiliversiona yhtä sulavasti kuin PC:lläkin, mutta käyttökokemuksena TR-49 loistaa näppäimistön ja hiiren kanssa, sillä loppujen lopuksi nimikkeessä luetaan ja tutkitaan vain eräänlaista arkistoa. Ei kuulosta kovinkaan mielenkiintoiselta, mutta niin vain Inkle taikoi koukuttavan lopputuloksen taitavan käsikirjoituksen ja jännittävän mysteerin avulla.

Noin seitsemän euron hintaan TR-49 on pulmailusta pitäville helppo päätös. Teoksen pelaa läpi muutamassa istunnossa tutustuen edesmenneisiin tiedemiehiin, kirjailijoihin ja tavallisiin ihmisiin. Peli muistuttaa lukemisen tärkeydestä, faktapohjaisesta tieteestä. Ihmisen vapaudesta ajatella ja olla. Jälleen kerran yksi onnistuminen Inkleltä.