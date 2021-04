Epic Games Storessa on jälleen tarjolla pelattavaa ilmaiseksi.

22. huhtikuuta asti voi napata talteen Daedalic Entertainmentin seikkailupelit Deponia: The Complete Journey ja Ken Follett's The Pillars of the Earth sekä David Wehlen kolmannen persoonan kettututkimuspelin The First Tree.

BAFTA-palkittu Alien: Isolation ja Defiant Developmentin Hand of Fate 2 ovat puolestaan ladattavissa maksutta 22. – 29. huhtikuuta.

Kyseisten pelien trailerit voi kurkata alta.