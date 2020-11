Etsiväkaksikko Sam & Max palaa remasteroinnin merkeissä

Sam & Max -etsiväkaksikko tekee paluu, kun Sam & Max Save the World - Remastered julkaistaan joulukuun alussa.

Nimike on remasterointi Telltale Gamesin kehittelemästä Sam & Max Season One -tuotoksesta. Päivitettyä versiota työstää Skunkape Games -studio, joka koostuu entisistä Telltale Gamesin työntekijöistä.

Tuleva julkaisu tuo mukanaan muun muassa päivitetyn ulkoasun ja äänimaailman sekä viisi uutta kappaletta kuultavaksi. Peli julkaistaan päivämäärällä 2.12. PC:lle sekä Nintendo Switchille.

Samin ja Maxin aiemmista seikkailuista on kirjoitettu sivustollemme vuonna 2017 juttu Retromuistelot-otsikon alle. Vuonna 1993 julkaistu Sam & Max: Hit the Road -seikkailu odottaa vielä uusioversiotaan, mutta odotellessa voi muistella menneitä oheisen jutun avulla: Retromuistelot : Sam & Max Hit the Road – nämä freelancepoliisit odottavat remasterointiaan