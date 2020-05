GOGissa meneillään GOGalypse – Zombiepelejä jopa 90 prosentin alennuksessa viikonlopun yli

Jos epäkuolleiden parissa pelailu ei vielä kyllästytä, GOG Gamesissa on nyt liuta zombie- ja vampyyripelejä roimassa alennuksessa.

Pelejä lähtee halukkaille 20-90% alennuksella. Listaan kuuluu nimikkeitä kuten Legacy of Kain -sarjan pelejä, Telltale Gamesin The Walking Dead -sarja, alkuperäinen Vampire the Masquerade: Bloodlines, BloodRayne- ja Dying Light -sarjojen teoksia ja paljon muuta. Paljon sekä uusia että vanhoja kauhuun liittyviä pläjäyksiä, siis.

Zombie GOGalypse -tapahtuma kestää maanantai-iltapäivään asti Suomen aikaa. Katso alennuspelien lista täältä.