Halo Infiniten kaikille ilmainen moninpeli sai yllätysjulkaisunsa Xboxin syntymäpäivälähetyksen päätteeksi

Halo Infiniten moninpeli on vapautettu kaiken kansan kokeiltavaksi Xboxin 20-vuotisjuhlalähetyksen päätteeksi.

Halo Infiniteä on työstetty pitkään ja hartaasti nykyisen julkaisupäivän ajoittuessa joulukuun 8. päivälle. 343 Industries on kuitenkin saanut moninpelipuolen jo sen verran mukavaan kuosiin, että kaikki innokkaat uskalletaan päästää käsiksi siihen peräti kolme viikkoa etuajassa. Tarjolla on siis tälläkin hetkellä koko Season 1:n sisältö, minkä lisäksi eteneminen säilyy lopullisen pelin julkaisun ollessa ajankohtainen.

Halo Infinite on saatavilla Windowsille, Xbox Onelle sekä Series S|X:lle.