Hiljalleen hyytyneet Saw-rainat jatkuvat uudistettuna ja toisella nimellä – ensimmäinen traileri linjoilla

Saw-sarjaa uudistava – jopa henkiinherättelevä – Spiral on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Spiral: From the Book of Saw on ensimmäisen trailerinsa perusteella huomattavasti aiempia leffoja vakavahenkisempi tekele. Tämä siitäkin huolimatta, että apulaistuottajana ja pääosan näyttelijänä hääräilee koomikko Chris Rock. Mukana on nimekästä kööriä noin muutoinkin, ainakin Samuel L. Jacksonin muodossa – joka pääsee heittämään ilmoille jopa sen legendaarisen motherf****r-pommin. Ohjaajana toimii muutamia sarjan aiempiakin rainoja työstänyt Darren Lynn Bousman.

Spiral: From the Book of Saw nähtäneen Suomen valkokankailla kevään mittaan.