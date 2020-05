Hopeanhohtoinen Lainelautailija Doug Jones täyttää 60 vuotta

Voimakkaasti maskeeratuista roolisuorituksistaan kuuluisa Doug Jones juhlii 60-vuotissyntymäpäiväänsä.

Guillermo del Toron kanssa usein työskennellyt näyttelijä, laulaja ja kirjailija Doug Jones täyttää pyöreitä vuosia 24. toukokuuta. Yhdysvaltalainen Jones on näytellyt useissa tieteis-, fantasia- ja kauhuelokuvissa. Hän on Hellboyn Abraham Sapien, Star Trekin Saru, Pan’s Labyrinthin Fauni, Falling Skiesin Cochise, The Shape of Waterin kalaihminen sekä Fantastic Four: Rise of the Silver Surferin Norrin Radd eli itse Hopeasurffari – ja moni muu.

"Kun tilannekomediat, mainokset ja elokuvat tarvitsevat kameran eteen jotaki todella outoa, ne soittavat minulle!" Doug Jones