IKEA tekee yhteistyötä ASUS ROG:n kanssa edullisten pelihuonekalujen parissa

IKEA ottaa valikoimiinsa täysin uuden kategorian, pelihuonekalut.

Ruotsalainen yritys on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä ASUS Republic of Gamers (ROG) -jaoston kanssa. Tarkoituksena on luoda noin kolmenkymmenen tuotteen kokoelma kohtuuhintaisia pelihuonekalutarvikkeita.

IKEA kertoo omien suunnittelijoidensa pitäneen työpajoja ROG-suunnittelijoiden sekä ammattipelaajien ja pelien ystävien kanssa kodin pelihuonekalujen tarvittavien toimintojen viilaamiseksi kohdalleen.

"Yhdistymällä ROG:n kanssa IKEA haluaa yhdistää kodinsisustustietonsa ROG:n asiantuntemukseen poikkeuksellisen pelikokemuksen luomisessa", tiedottaa IKEA.

IKEAn ROG-huonekaluvalikoima on saatavilla Euroopassa lokakuuhun 2021 mennessä.