Ilmaispelattava Rainbow Six Mobile julkaistiin – taktinen toimintahitti nyt iOS- ja Android-laitteilla

Ubisoftin suosittu Rainbow Six -sarja laajenee mobiiliin.

Ubisoft on julkaissut ilmaisen Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile -toimintapelin Android- ja iOS-laitteille. Pitkän linjan taktinen pelisarja tekee näin uuden alustavalloituksen älypuhelimilla.

Ubisoft Montrealin kehittämä peli on toteutettu alusta asti mobiililaitteet huomioiden, ja kehitystyössä on ollut mukana myös suomalainen Ubisoft RedLynx. Kyseessä on kilpailullinen, maksutta pelattava 5v5-toimintapeli, jossa tiimit vuorottelevat hyökkääjinä ja puolustajina. Hyökkääjät tiedustelevat droonien avulla ja murtautuvat kohteisiin, kun taas puolustajat linnoittautuvat barrikadein, ansoin ja valvontakameroiden turvin.

Julkaisussa on mukana kolme pelimuotoa: Bomb, Bomb Rush sekä suoraviivainen Team Deathmatch. Operaattoreita on yli kaksikymmentä, ja kenttävalikoimasta löytyvät muun muassa Bank, Border, Clubhouse, Oregon ja Villa sekä mobiiliversiolle suunnitellut Restaurant ja Summit.

Pelin myötä käynnistyy myös ensimmäinen pelikausi, Operation Sand Wraith, joka tuo mukanaan aavikkoteemaisen ympäristön sekä uuden Deimos-operaattorin. Lisäsisältöä on luvassa jokaisen kauden myötä.

Lisää aiheesta: