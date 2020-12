Internet Archive suojelee nyt Flash-klassikoita – yli tuhat peliä ja animaatiota

Internet Archive kerää Flash-klassikot talteen ja muisteltaviksi.

Internet Archive -sivusto tunnetaan pääasiassa vanhoja verkkosivuja arkistoivasta Wayback Machine -sovelluksesta. Nyt arkistoon pääsevät myös internetin klassikkotekeleet, jotka vaativat Flash-tukea. Säilöön otetaan muun muassa ikoniset Peanut Butter Jelly Time sekä All your base are belong to us.

Ruffle on emulaattori, joka mahdollistaa selainpelien ja animaatioiden toiminnan Flash-tuen päätyttyä. Rufflen kehittäjien mukaan sovellus ei ole tällä hetkellä yhteensopiva useimpien vuoden 2013 jälkeen tehtyjen Flash-projektien kanssa. Vuosituhannen alkuun mahtuu jo kuitenkin paljon mielenkiintoista sisältöä.

Adobe lakkauttaa Flashin kokonaan vuoden 2020 lopussa, jolloin arkiston tarve ja arvo nousee entisestään.

Software Librarya voi tutkailla Internet Archive -sivustolla.