Kotimaisen Conifer Digitalin Versebound-toimintapelin demo on julkaistu Steamissa. Teos on mukana myös 24. helmikuuta alkavassa Steam Next Fest -tapahtumassa.

Vampire Survivorsia muistuttava Versebound ammentaa maailmansa Kalevalan mytologista. Nopeatempoinen toimintaroguelike sisältää rituaaleja, pomotaisteluja ja kaaosmaista taistelua vihollismassoja vastaan. Kyseessä on kolmesta hengestä koostuvan studion ensimmäinen julkaisu.

Lisätietoja nimikkeen Steam-sivulta.