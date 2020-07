Legendaarinen elokuvasäveltäjä Ennio Morricone on menehtynyt 91-vuotiaana

Säveltäjäsuuruus Ennio Morricone on menehtynyt varsin kunnioitettavassa 91 vuoden iässä.

Italialainen Ennio Morricone tunnetaan parhaiten Sergio Leonen lännenelokuvien ääniraidoista, mutta ehtipä mies säveltää kappaleita kuuden vuosikymmenen aikana yli 500 elokuvaan. Muista klassikoksi muotoutuneista teoksista mainittakoon The Thing, The Untouchables sekä Hamlet. Oscar-ehdokkuuksiakin tilille napsahti peräti viiteen otteeseen, himoitun pystin Morricone sai Quentin Tarantinon vuoden 2015 Hateful Eight -elokuvasta.

Viime vuosiin saakka keikkailleen Morriconen kuolinsyyksi mainitaan katkenneesta reisiluusta seuranneet komplikaatiot.