Monta alustaa samassa pilvessä – Nvidia GeForce NOW -pelipalvelu käynnistyi

Näytönohjaimistaan tunnettu Nvidia on tehnyt uuden aluevaltauksen ja asettunut kilpailijaksi muiden pelien suoratoistopalveluiden rinnalle.

GeForce NOW on Nvidian oma pilvipalvelu, joka mahdollistaa PC-nimikkeiden pelaamisen useilta eri alustoilta. Mukana ovat Steam, Epic, Uplay ja Battle.net. Kaikki alustojen sisältö ei kuitenkaan ole yhteensopivaa palvelun kanssa.

GeForce NOW sallii tehokkaampaakin järjestelmää vaativista peleistä nauttimisen esimerkiksi vanhemmalla kannettavalla tai Android-puhelimella. Yhteysnopeuden on kuitenkin oltava vähintään 15 Mbps.

Erona muihin pilvipalveluihin GeForce NOW antaa mahdollisuuden nauttia asiakkaan jo valmiiksi omistamista nimikkeistä ilman tarvetta täysin uudelle pelikirjastolle. Palvelu tukee myös useita ilmaispelejä. Ilmainen jäsenyys tarjoaa vakiokäyttöoikeudet ja tunnin pelisession kerrallaan. Maksullisella perustajajäsenyydellä (5,49 euroa kuukaudessa) istunto saa kestää pidempään ja tunnelmaa lisää RTX ON. Maksullinen jäsenyys tarjoaa myös muita lisäetuja.

Nvidia's cloud gaming service, GeForce Now, is moving out of public beta to become available for everyone. (via @PCMag) https://t.co/efgESuFjkP pic.twitter.com/mlD6YhdPB3

— IGN (@IGN) February 6, 2020