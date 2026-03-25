Pokémon Champions sai julkaisupäivän – Switch 2 -päivitys mukana alusta alkaen
Lähettänyt Ke 25.03.2026 - 09:58 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Pokémon Champions julkaistaan huhtikuun alussa, ja peli saa heti kättelyssä ilmaisen päivityksen Nintendo Switch 2:lle.

The Pokémon Company on vahvistanut, että tuleva Pokémon Champions keskittyy sarjan kilpailulliseen ytimeen. Pelaajat ottavat mittaa toisistaan verkossa hyödyntäen tuttuja kykyjä, liikkeitä ja mekaniikkoja pääsarjan Pokémon-peleistä.

Kyseessä on niin sanottu free-to-start-julkaisu, eli pelin voi aloittaa ilmaiseksi. Maksullinen Starter Pack -paketti tarjoaa lisäsisältöä, kuten lisää Pokémon-säilytystilaa, musiikkia peleistä Pokémon: Let's Go, Pikachu! ja Pokémon: Let's Go, Eevee!, sekä erilaisia pelinsisäisiä lippuja. Lisäksi tarjolla on erikseen ostettava Premium Battle Pass sekä jäsenyys, jotka molemmat laajentavat pelikokemusta entisestään.

Pokémon Champions ilmestyy huhtikuun 8. päivänä Nintendo Switchille sekä iOS- ja Android-laitteille. Se toimii myös uudella Nintendo Switch 2 -konsolilla, jolle tarjotaan ilmainen päivitys parannetuilla grafiikoilla ja suorituskyvyllä heti pelin julkaisun yhteydessä.

Pelin tärkeimmät ominaisuudet voi katsastaa alla olevalta trailerilta.

Pelit: 
Pokémon Champions
Alustat: 
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch
iOS
Android
Studiot: 
The Pokémon Works
Julkaisijat: 
The Pokémon Company
Nintendo
Lähde: 
Nintendo eShop
YouTube @NintendoAmerica

