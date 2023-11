Tulevan "superpelin" kehitys etenee hienosti, kertoo Sega

Japanilaisjätti Segan mukaan sen uuden strategian mukaisen "superpelin" kehitys etenee vakaasti.

Pitkän linjan japanilaisjulkaisija tiedotti ensimmäisen kerran toukokuussa 2021 "superpeliprojektistaan" (eng. Super Game project). Sen tarkoituksena on tuoda pelaajien saataville useita kolmen A:n tasoisia teoksia, joiden tavoitteena on määrittää niin teknologia- kuin pelirajapinnan määritteet uusiksi.

Sega valotti taannoin teoksen tulevaisuutta ja aikataulua tiedotteessaan, jonka mukaan se on tarkoitus julkaista maaliskuuhun 2026 mennessä. Yhtiön operatiiviseen johtajistoon kuuluva Shuji Utsumi kertoi projektin tiimoilta seuraavaa:

– Ensimmäisen "superpelimme" kehitys etenee tällä hetkellä vakaasti. Kuten termi vihjaa, se tulee sisältämään konseptin, joka seisoo reippaasti normaalien pelien yläpuolella. Rohkaisen osakkaitamme odottamaan innolla työmme hedelmää, sillä studiomme ovat kehittämässä teosta, jonka sisään rakentuu kokonainen maailmankuva mittavan ekosysteemin kera. Tämä puolestaan sisältää pelaajien lisäksi teosta striimaavat sisällöntuottajat sekä heidän yleisönsä.

Marraskuussa 2021 Sega suunnitteli investoivansa "superpelisuunnitelmiinsa" rapiat 100 miljardia jeniä (tuolloin 882 miljoonaa Amerikan dollaria) seuraavan viiden vuoden aikana, jotta projektin tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Yhtiö täsmensi lisäksi, ettei näin mittavaa sijoitusta käytettäisi pelkästään suoraan pelin tekoon, vaan myös eri yritysten tai studioiden mahdolliseen ostoon joko Japanissa tai ulkomailla. Tämän vuoden huhtikuussa Segan osto-oikeet kotimaista Roviota kohtaan tulivatkin julki, ja lopulta elokuussa kauppa varmistui.

Sega on ollut tänä vuonna myös kohujen keskellä, sillä viime kuussa se kertoi peruuttavansa Creative Assembly -studion Hyenas-palvelupeliprojektin sekä muita "tiedottamattomia, kehityksessä olevia" nimikkeitä. Erityisesti Hyenasin peruuttamista hämmästeltiin, sillä teos on ollut vuosia kehityksessä, minkä lisäksi se on raporttien mukaan Segan julkaisijahistorian kallein projekti.

