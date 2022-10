Segan suorastaan myyttiset mittasuhteet saanut "superpeli" on tarkoitus saada kauppoihin vuonna 2026

Segan tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu mystinen "superpeli", jonka julkaisu pyritään toteuttamaan tilivuoden 2026 aikana.

Japanilaisjätti Sega avasi puolisentoistavuotta sitten stratetegiaansa, jonka tavoitteena oli hyödyntää vanhoja lisenssejä ja sen lisäksi julkaista globaalisti menestyvä "superpeli". Nyt tämä "superpeli" on ajoitettu tapahtuvaksi maaliskuussa 2026 päättyvän tilivuoden aikana, kertoo Segan toimitusjohtaja Haruki Satomi. Kunnianhimoisena tavoitteena on houkuttaa nimikkeen äärelle globaalin yleisön ja peruspelaajien lisäksi striimaajat ja suoratoistolähetysten katsojat.

Segan hallitsemiin tuotemerkkeihin lukeutuvat esimerkiksi Shinobi, Out Run, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Ecco the Dolphin, Space Channel 5, NiGHTS, After Burner ja monta, monta muuta.

Segan seuraava suurjulkaisu – ilmeisesti ei kuitenkaan superpeli – lienee kiistatta 8. marraskuuta ilmestyvä Sonic Frontiers, joka herätteli Gamescom-demollaan Niko Lähteenmäessä odottavia tuntemuksia.

