Senua's Saga: Hellblade II:n julkaisuun vielä reilusti aikaa – uusi video valottaa kunnianhimoista kehitysprosessia

Ninja Theory on julkaissut uuden tilannekatsauksen Senua-saagansa toiseen osaan.

Senua's Saga: Hellblade II ei ole Ninja Theoryn Tameem Antoniadesin mukaan suora jatko-osa, vaan astetta kunnianhimoisempi tuotos. Islantiin sijoittuvaa seikkailua varten paikan päälle on lähetetty paljon taide- ja videopuolen kehittäjiä. Puvustus taas luodaan ensin tosielämässä, minkä jälkeen kostyymit skannataan osaksi peliä. Senuan roolin hoitava Melina Juergens puolestaan on harjoitellut autenttista taistelukoreografiaa jo parin vuoden ajan. Videon lopuksi nähdään montaasi siitä, mitä kehitystiimi on toistaiseksi saanut aikaiseksi.

PC:lle ja Xbox Series S|X:lle saapuvalle Senua's Saga: Hellblade II:lle ei ole toistaiseksi julkaisupäivää, mutta odotus jatkunee vielä pidemmän aikaa.