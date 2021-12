Sonic, Tails ja vanha kunnon Robotnik poseeraavat seuraavan Sonic-elokuvan julisteessa

Sonic the Hedgehog 2 (Suomessa todennäköisesti Sonic the Movie 2) on saanut ensimmäisen leffajulisteensa.

Julisteella nähdään tietysti pääsankari Sonic, apunaan pelisarjankin toisessa osassa ensiesiintymisensä tehnyt kaksihäntäinen kettu Miles "Tails" Prower. Taustalla puolestaan väijyy Jim Carreyn taatusti antaumuksella tulkitsema Robotnik. Sonicin äänenä jatkaa Ben Schwartz, myös Tika Sumpterin ja James Marsdenin pyöriessä edelleen kuvioissa. Tailsia ja Knucklesia tulkitsevat Colleen O'Shaughnessey ja jokapaikanhöylä Idris Elba.

Sonic the Movien jatko-osa nähdään Yhdysvaltain elokuvateattereissa huhtikuun 8. päivä, Suomen tarkka päivä ei ole toistaiseksi tiedossa.