Sony avasi virallisen verkkosivun loppuvuodesta ilmestyvälle PlayStation 5 -konsolilleen (päivitetty)

Päivitetty kello 18:20: Ja samainen sivuhan on tietysti linjoilla myös Suomeksi, täällä.

Alkuperäinen uutinen kello 18:04: Sony on ryhtynyt rummuttamaan PlayStation 5 -konsoliaan myös oman verkkosivunsa kautta.

Pienoisena pettymyksenä mainittakoon, että PS5:lle pyhitetyltä sivulta ei löydy toistaiseksi oikein mitään varsinaista informaatiota laitteen tiimoilta. Vierailijoita ohjastetaan sen sijaan liittymään aihetta sivuavalle sähköpostilistalle, mitä kautta uutisten lupaillaan saapuvan perille ensimmäisenä – toki heti lukemattomien nettivuotojen jälkimainingeissa.

PlayStation 5:n laveaksi julkaisuajankohdaksi on toistaiseksi kerrottu "holiday 2020".

Alla vielä sivujen teksti kokonaisuudessaan:

"We've begun to share some of the incredible features you can expect from PlayStation 5, but we're not quite ready to fully unveil the next generation of PlayStation. Sign up below to be among the first to receive updates as we announce them, including news on the PS5 release date, PS5 price and the upcoming roster of PS5 launch games."