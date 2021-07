Sony tekee muutoksia uutuuskonsoliinsa – uusi PlayStation 5 -malli tekee tuloaan

Uusi PlayStation 5 -malli tekee tuloaan. Vielä ei kannata kuitenkaan innostua liikaa, sillä kyse ei ole suurista muutoksista.

Tuloillaan oleva versio on hitusen uudistettu versio levyasemattomasta PlayStation 5 -konsolista. Sonyn virallisen dokumentaation mukaan päivitetty CFI-1100B -koodilla nimetty laite on 300 grammaa kevyempi ja telineessä käytettävä ruuvi on erilainen aiemman versioon vastaavaan verrattuna.

Alkuperäinen digitaalinen PlayStation 5 (CFI-1000B) painaa 3,9 kiloa, kun päivitetty vehje on painoltaan 3,6 kiloa. Kirjoitushetkellä ei ole selvillä, mitä muutoksia laitteen sisuskaluihin on tehty, jotta tuoreempi versio on aiempaa kevyempi.