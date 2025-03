Sony vahvisti Indiana Jones and the Great Circlen julkaisupäivän PlayStation 5:lle – Indy sivaltaa ruoskalla itse Nathan Drakea tuoreessa julkistusvideossa

Indiana Jones and the Great Circlen PlayStation 5 -version julkaisupäivä on vahvistunut, vieläpä tuoreen hassutteluvideon kera.

Tuoreimman Indy-seikkailun PS5-versio julkaistaan 17. päivä huhtikuuta. Bethesdan tuoreessa trailerissa hassuttelevat pelissä tohtori Jonesia näytellyt Troy Baker sekä Uncharted-sarjan Nathan Drakelle äänensä ja liikkeensä lainannut Nolan North. Pelin PlayStation Store -kauppasivun mukaan teos hyödyntää julkaisussaan PS5 Prota, ja lisäksi ennakkotilaajat saavat The Last Crusade -aiheisen lisäsisältöpaketin ilman lisäveloitusta.

Ruotsalaisen MachineGamesin kehittämä Indiana Jones and the Great Circle julkaistiin viime vuoden joulukuussa Xbox Series -laitteille sekä PC:lle varsin messevien kehujen saattelemana, sillä teoksen OpenCritic-keskiarvo on tällä hetkellä 87 pisteen luokkaa. KonsoliFINin arviossa Joonatan Itkonen palkitsi seikkailun neljän tähden arvoisena.