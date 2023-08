Sonyn kannettava PlayStation-käsikonsoli sai virallisen nimen – myös hintapolitiikka tiedossa

Aiemmin Project Q -nimellä tunnettu kannettava PlayStation-masiina on saanut virallisen nimen ja hinnan.

Project Q tottelee jatkossa virallista nimeä PlayStation Portal. Kyseessä on kannettava pelilaite, joka mahdollistaa PlayStation 5 -pelien striimaamisen kannettavaan muotoon – itsenäisenä konsolina Portal ei toimi lainkaan.

PlayStation Portal rakentuu PS5-konsolilta tutusta DualSense-ohjaimesta, jonka keskelle on liitetty 1080p-tarkkuuksiin kykenevä näyttö. Mukana on lisäksi 3,5 mm audioliitäntä. Loppuvuodesta ilmestyvän PlayStation Portalin suositushinta on 219,99 euroa.

Lisätietoja Portalista ja muista tulevista lisälaitteista PlayStation Blog -sivustolta, täältä.