Steam-pelaajat äänestivät: Hollow Knight: Silksong on vuoden 2025 paras peli
Lähettänyt Ma 05.01.2026 - 15:11 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Hollow Knight: Silksong vei Steam Awards 2025 -pääpalkinnon.

Valve on julkistanut vuoden 2025 Steam-palkintojen voittajat, ja kirkkaimmaksi tähdeksi nousi Hollow Knight: Silksong, joka nappasi Vuoden peli -palkinnon. Äänestyksessä annettiin peräti 43,8 miljoonaa ääntä eri puolilta maailmaa.

Silksong palkittiin myös Paras peli, jossa olet surkea -kategoriassa, joka huomioi pelin korkean vaikeustason. Äänestykseen sai osallistua mikä tahansa rajoittamaton Steam-tili, ja jokainen käyttäjä pystyi äänestämään kerran yhteensä yhdessätoista kategoriassa.

Muita palkittuja olivat Clair Obscur: Expedition 33, joka vei parhaan ääniraidan palkinnon, sekä The Midnight Walk, joka valittiin Vuoden VR-peliksi. Hades II nappasi parhaan Paras peli Steam Deckillä -tittelin ja Silent Hill F palkittiin loistavasta visuaalisesta tyylistään.

Pitkäaikaisesta tuesta annettu Vanhassa vara parempi -palkinto meni Baldur’s Gate 3:lle. Lisäksi PEAK voitti Paras kimppapeli -palkinnon, ARC Raiders valittiin innovatiivisimmaksi peliksi, Dispatch palkittiin tarinankerronnasta ja RV There Yet? vei Rento meininki -kategorian.

Palkittuihin peleihin (ja finalisteihin) voi tutustua Valveen kauppapaikan 2025 Steam-palkinnot -osiossa.

Pelit: 
Hollow Knight: Silksong
Clair Obscur: Expedition 33
The Midnight Walk
Hades II
Silent Hill f
Baldur's Gate 3
PEAK
ARC Raiders
Dispatch
Alustat: 
PC / Windows
Lähde: 
Steam

