Steam-pelaajat äänestivät: Hollow Knight: Silksong on vuoden 2025 paras peli

Hollow Knight: Silksong vei Steam Awards 2025 -pääpalkinnon.
Valve on julkistanut vuoden 2025 Steam-palkintojen voittajat, ja kirkkaimmaksi tähdeksi nousi Hollow Knight: Silksong, joka nappasi Vuoden peli -palkinnon. Äänestyksessä annettiin peräti 43,8 miljoonaa ääntä eri puolilta maailmaa.
Silksong palkittiin myös Paras peli, jossa olet surkea -kategoriassa, joka huomioi pelin korkean vaikeustason. Äänestykseen sai osallistua mikä tahansa rajoittamaton Steam-tili, ja jokainen käyttäjä pystyi äänestämään kerran yhteensä yhdessätoista kategoriassa.
Muita palkittuja olivat Clair Obscur: Expedition 33, joka vei parhaan ääniraidan palkinnon, sekä The Midnight Walk, joka valittiin Vuoden VR-peliksi. Hades II nappasi parhaan Paras peli Steam Deckillä -tittelin ja Silent Hill F palkittiin loistavasta visuaalisesta tyylistään.
Pitkäaikaisesta tuesta annettu Vanhassa vara parempi -palkinto meni Baldur’s Gate 3:lle. Lisäksi PEAK voitti Paras kimppapeli -palkinnon, ARC Raiders valittiin innovatiivisimmaksi peliksi, Dispatch palkittiin tarinankerronnasta ja RV There Yet? vei Rento meininki -kategorian.
Palkittuihin peleihin (ja finalisteihin) voi tutustua Valveen kauppapaikan 2025 Steam-palkinnot -osiossa.