Supersankarien kuuma linja, kuinka voin auttaa?

Interaktiiviset sarjat eivät ole vielä täysin kuollut peligenre, ainakaan mikäli se AdHoc Studiosin tekijätiimistä on kiinni.

Ensimmäisten kahden jakson perusteella Dispatch ei kolahtanut minuun ihan niin hyvin kuin monet muut kokemani interaktiiviset sarjat. Varsinkin alapäähuumori tuntui seikkailun alussa paikoin väkinäiseltä. Homma alkoi kuitenkin tämän jälkeen rullaamaan eteenpäin oikein mallikkaasti, ja kokonaisuutena tekijätiimi AdHocin luomus on oikein viihdyttävä kokemus!

Dispatch työhommissa

Supersankaripuuhista toimistoarkeen

Robert Robertsonin supersankariura Mecha Manina saa tylyn lopetuksen, kun hänen taisteluhaarniskansa tuhoutuu. Ilman haarniskaa ja muita supervoimia eläköityminen vaikuttaa pakolliselta, kunnes hänet pestataan operaattoriksi SDN-nimiseen firmaan. Nyt hän vastaa hätäpuheluihin ja lähettää muita supersankareita hoitamaan urotöitä pitkin kaupunkia. Pelaajan tehtävä on arvioida hätätilanteita ja lähettää jokaiseen tehtävään sopiva supertekijä päivää pelastamaan. Välillä Robertin pitää myös auttaa tilanteissa konkreettisesti hakkeroimalla erilaisia laitteita, mitkä johtavat pieniin aivopähkinä-minipeleihin. Aivopähkinät eivät ikinä ole olleet oma lempparijuttuni, mutta muutoin teoksen konsepti on yllättävän hauska ja koukuttava.

Erityisen paljon pidin teoksen hahmoista. Robert saa vastuulleen oman sankaritiiminsä, jonka jäsenistä suuri osa on entisiä superrikollisia. Jokaisella hahmolla on oma persoonansa ja myös omat erikoiskykynsä, jotka selviävät pelaajalle pikkuhiljaa tarinan edetessä. Myös sankareiden (tai työntekijöiden) moraalilla on merkitystä: mikäli Robert hoitaa ohjaustyönsä huonosti, ryhmä saattaa turhautua häneen ja olla tottelematta käskyjä, tehden päätöksiä oman päänsä mukaan. Hahmot voivat myös luoda suhteita toisiinsa seikkailun aikana, ja saada bonuksia mikäli heidät lähetetään hoitamaan tehtävää yhdessä parhaan kaverinsa kanssa. Ryhmän jäsenet keräävät tehtävistään myös kykypisteitä, joilla heitä voi kehittää eteenpäin pelaajan haluamaan suuntaan, kuten roolipeleissä konsanaan.

Dispatch sankarit.jpg

Tarina paranee jakso jaksolta

Oman superryhmän ohjaamisen lisäksi tarinaa viedään eteenpäin interaktiivisille sarjoille tuttuun tyyliin. Teos soljuu eteenpäin animaatiosarjan tavoin, ja välillä pelaaja päättää miten Robert missäkin tilanteessa toimii tai mitä hän sanoo. Tarina tuntuu paranevan jatkuvasti jakso jaksolta, ja huumorikin sai minut pikkuhiljaa puolelleen. On hauskaa nähdä supersankareita hyvin arkisissa työolosuhteissa, ja hahmokehitykselle annetaan mukavasti tilaa ja erilaisia vaihtoehtoja. Reilun kahdeksan tuntia kestävän teoksen aikana Robert itse kokee useamman muutoksen. Superurhon uran lopusta päästään arkiseen totutteluun uudella työpaikalla, ja uusia vahvuuksia löytyy niin sosiaalisella tasolla kuin myös sankarinäkökulmastakin.

Junior Dispatcher.jpg

Teknisellä tasolla homma toimii täysin, enkä huomannut minkäänlaisia bugeja tai muita outouksia. Vaikka pelimekaniikat ovat yksinkertaisia, ne toimivat käytännössä hyvin, ja mukaan heitetään usein pieniä muutoksia tai lisää huomioitavia pikkuasioita, mitkä pitävät pelaamisen mielenkiintoisena ja koukuttavana lopputeksteihin asti. Hieman kankea alku ja ärsyttäviksi käyvät aivopähkinät vesittivät hauskanpitoa hieman, mutta eivät pilanneet kokonaisuutta.

Ihan Wolf Among Usin tasoista tarinaa ei ole luvassa, mutta en voi pahemmin valittaakaan. Dispatch on värikäs, sopivan yllättävä ja hauska teos, jota voi suositella laajasti monille videopelien, supersankareiden ja myös animaatiosarjojen ystäville. Koska potentiaalinen yleisö on näinkin laaja, on tuote oivallinen vaihtoehto myös pukinkonttiin näin joulun alla.