Syy äänekkäisiin PlayStation 5 -konsoleihin saattaa piillä toisistaan poikkeavissa tuuletinmalleissa

PlayStation 5:n on kehuttu olevan Sonyn hiljaisin konsoli. Joillekin käyttäjille tilanne on kuitenkin toinen – ja syy siihen on ilmeisesti löytynyt.

Ranskalaisen Les Numériquesin mukaan PlayStation 5 -konsolit sisältävät erilaisia tuulettimia. Lehden tekemä selonteko tarjoaa valokuva- ja äänimateriaalia siitä, miten erilaisilta eri tuuletinmallit näyttävät ja kuulostavat. Yksi malleista vaikuttaa olevan huomattavasti muita äänekkäämpi.

Lisäksi PlayStationin jakamassa julkisessa PS5-purkuvideossa näytetty tuuletin vaikuttaisi olevan ihan oma mallinsa.