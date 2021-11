Twitch saapui Nintendon Switch-konsolille

Suoratoistosisältöön keskittynyt Twitch on saapunut Nintendon Switch-konsolille.

Sovellus on ladattavissa laitteen eShop-kauppapaikan kautta maksutta. Kokoa ohjelmalla on 31 megaa.

Twitch on tuttu muun muassa muilta konsoleilta, ja sen kautta voi katsoa muiden käyttäjien pelaamia videopelejä sekä kosolti muuta sisältöä aina ruoanlaitosta elektroniseen urheiluun.

Put a little purple in your Nintendo Switch.

Download the Twitch App from the Nintendo eShop today.

More info: https://t.co/cFN1QW45FE pic.twitter.com/AQTMotxAaf

— Twitch (@Twitch) November 11, 2021