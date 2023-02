Valheim sai julkaisupäivän Xbox Seriesillä – selviytymisseikkailu pamahtaa samalla päivämäärällä myös Game Passiin

Xbox Series -pelaajat pääsevät kohta PC:ltä tutun Valheimin kimppuun.

Julkaisu koittaa 14. päivä maaliskuuta, jolloin teos lävähtää samalla myös Xboxin Game Pass -palveluun. Ristiinpeluu onnistuu sekin Steam-käyttäjien kanssa.

Valheim on skandinaavisen mytologian innoittamaan maailmaan sijoittuva proseduraalisesti luotu brutaali tutkimus-, rakentelu- ja selviytymispeli, joka on suunniteltu 1–10 pelaajalle. Pelaaja pääsee tutkimaan kymmenettä maailmaa, jossa on tarkoituksena muun muassa rakentaa itselleen asuttavat olosuhteet, luoda aseita ja taistella niin pienempiä kuin isompiakin vihollisia vastaan.

Valheim julkaistiin alun perin helmikuussa 2021 Steamin early accessissa. Teos oli ilmestyessään melkoinen hitti, sillä se myi vain kolmessa viikossa noin neljä miljoonaa kappaletta ennakkojulkaisustatuksestaan huolimatta. 10 miljoonan myydyn kopion rajan se rikkoi huhtikuussa 2022.

Lisää aiheesta: