Videopelejä pelaa yli kolme miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti

Uusi raportti kertoo, että maailmassa on tällä hetkellä noin 3.1 miljardia videopeliharrastajaa. Tämä tarkoittaa, että koko väestöstä lähes 40 prosenttia on pelaajia.

Maailmanlaajuinen videopelien kuluttajasegmenttiraportti on 30-sivuinen pdf-yhteenveto, joka sisältää tärkeimpiä tilastoja DFC:n Global Video Game Consumer -tietokannasta.

Selonteon mukaan moni kuluttajista pelaa usealla alustalla. Vain noin 8 prosenttia harrastajista on omistautuneita konsolipelaajia, mutta tämän ryhmän käyttäjäkohtainen kulutus on kaikkein korkein.

Jopa 1.5 miljardia eli noin 40 prosenttia kaikista pelaajista käyttää PC:tä. Raportti kuitenkin huomauttaa, että tämä joukkio sisältää jonkin verran päällekkäisyyttä pelaajien kanssa, jotka käyttävät myös konsolijärjestelmiä ja mobiililaitteita.

Eniten maksavia pelikuluttajia on Aasiassa. Alueen pelaajamäärä on 1.42 miljardia, jota seuraa Eurooppa 668 miljoonalla pelaajalla. Kolmanneksi suurin alue on Latinalainen Amerikka, jossa pelaajia on 383 miljoonaa. Pohjois-Amerikka jää vain hieman jälkeen 261 miljoonan pelaajamäärällään.

Aasian pelaajayhteistöstä 53 prosenttia on mobiililaitekäyttäjiä, kun taas Euroopassa vastaava lukema on vain seitsemäntoista.