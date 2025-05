Vuoden kotimaiset pelit palkitaan The Finnish Game Awards -gaalassa

Suomen Pelinkehittäjät ry palkitsee jälleen vuoden kotimaisia pelejä ja tekijöitä vuosittaisessa peligaalassa.

Palkintokategorioita ovat Vuoden paras suomalainen peli (Finnish Game of the Year), Vuoden tulokas (Finnish Rookie of the Year), Vuoden vaikuttaja (Power Player of the Year) ja Vuoden luova suoritus (Creative Achievement of the Year).

Vuoden 2024 parhaan pelin ehdokkaat ovat:

Lego Hill Climb Adventures

Goblin Camp

Bike Unchained 3

Pax Dei

Supermoves

Warframe

The Black Grimoire: Cursebreaker

Finnish Cottage Simulator

Squad Busters

Lisäksi tapahtumassa palkitaan IGDA Finlandin Vuoden IGDA-vapaaehtoinen, Finnish Game Jamin Jampion of the Year sekä W Love Games -yhdistyksen W Love Games Excellence Award parhaalle indie-pelille. Gaalassa luovutetaan myös Bit1-kilpailun pääpalkinto Bit1 Game Award 2025 opiskelijakilpailun voittajalle.

Gaalan palkintojenjakoa voi seurata suorana YouTubesta (linkki) tiistaina 13.5. klo. 19.00–20.30.