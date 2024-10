Pelihuoneen sisustus uuteen uskoon – Testissä Ikean Brännboll-pelituoteperhe

Länsinaapurin huonekalujätti Ikea on tarjonnut jo pitkään pelikalusteita ja niihin liittyviä oheistuotteita. On tuolia, pöytää, älyvaloja ja muita ratkaisuja. Syyskuun alussa julkaistu ja KonsoliFINin testiin päätynyt Brännboll-mallisto tuntuu keskittyvän enemmän konsoli- kuin pc-pelaamiseen.

Rentoa ja hauskaa pelaamista

Brännboll-tuotteet istuvat olo- tai pelihuoneen sisustukseen, mutta keskittyvät pääasiassa rentouteen ja hauskuuteen. Tietokoneen ääreen ei ole suoraan tarjolla perinteistä pelituolia, vaan valikoimassa on nojatuolimaisia istuimia, mattoa, niskatyynyä ja erilaisia säilytysratkaisuja. Miltä kuulostaa puhallettava pelinojatuoli tai muovinen vitriini seinälle? Osassa tuotteissa ei ole pelätty käyttää kirkkaita värejä, mikä osittain näyttäytyy halpana ulkoasuna. Varsinkin vitriinin ja korokkeen tapauksessa ensivaikutelma ei ole häävi. Testiin saapuneet tuotteet – nojatuoli, hylly pyörillä ja pelimatto – vaikuttavat kuitenkin melko laadukkailta ja pitkäkestoisilta ratkaisuilta.

Tuttu ohjekirja opastaa alkuun.

Aputaso lähellä

Pyörillä seisovaan hyllyyn saa kotelot, konsolit ja ohjaimet kätevästi talteen. Kokoaminen on ikeamaisen helppoa: ohje auki, parit ruuvit kiinni ja homma on valmis. Valkoista hyllykköä koristaa vihreät kiinnitysliinat, joilla hyllyn kylkeen saa kiinni varaohjaimen tai pari. Pieneen sivulokerikkoon uppoaa latauskaapelit ja muut pientarvikkeet. Siirreltävä hyllykkö tarjoaa hyvän laskutilan ja sitä voi tarvittaessa käyttää myös tv-tasomaisena ratkaisuna, sillä sisähyllyn voi halutessaan laittaa pysty- tai vaaka-asentoon. Sisään mahtuu jopa konsoli. Pyörät saa lukittua paikoilleen niin halutessaan. Ovh-hinta hyllylle on 69 euroa.

Kärryssä on tilaa monelle eri laitteelle. Kuva: Ikean markkinointi

Melkein keinutuoli

Harmaa pelinojatuoli lepää nokkelasti keltaisten, hieman venyvien remmien varassa. Tuoli elää istuma-asennon mukana ja sillä voi jopa varovasti keinua joka suuntaan. Kaikille tuttu Änäri-ilmiö, eli tiukka etukeno, onnistuu helposti nojatuolin eläväisen olemuksen ansiosta. Kasaaminen vaatii normaalia enemmän keskittymistä, sillä kangasliinoja pitää pujotella runkoputkien läpi liikaa kiertymättä. Homma onnistuu yksin, mutta apu ei ole pahitteeksi. Tuoli vie melko paljon tilaa, ja kovat käsinojat eivät ole mukavimmat aikuiselle, mutta perheen molemmat juniorit tykästyivät keinuvaan ratkaisuun. Sadan euron hintaan tuoli vaikuttaa suht laadukkaalta, mutta pidempi käyttö vasta näyttää kuinka siteet kestävät painoa ja käyttöä.

Pelinojatuoli vie yllättävän paljon tilaa.

Simppeli on isoa

Mattapintainen hiirimatto järkyttää koollaan. 90cm x 40cm ei mahtunut Lundian kulmapöydälle, ja tuote ylipäätänsä tuntuu ensinäkemältä massiiviselta. Sen päälle saa helposti näppiksen, hiiren, ohjaimen ja pari ES-tölkkiäkin. Väritys on hillitty, vaikka olisin voinut elää ilman tummansinisiä tehostevärityksiä. Pintamateriaali tuntuu laadukkaalta ja matto ei irvistä, vaikka se olikin pakattu perinteisesti rullalle. Ihan pätevä tuote parinkympin hintaan, jos haussa on koko pöydän peittävä pelialusta.

Matto luottaa tummiin sävyihin. Kuva: Ikean markkinointi

Brännboll-tuoteperhe tarjoaa monenlaisia ratkaisuja, joista osa on enemmän onnistuneita kuin toiset. Varsinkin lasinalusessa ja korissa käytetty kierrätysmateriaali näyttää omaan silmään rumalta. Kirkkaat värit istuvat parhaiten lasten- tai pelihuoneeseen, johon moni tuotteista on toki tarkoitettukin.

Testissä tuotteet ovat osoittautuneet toimiviksi, joten jos pelitila kaipaa aputasoa, hyllykköä tai vastaavaa niin Brännboll voi olla edullinen vaihtoehto. Kasaaminen on ikeamaisen helppoa.