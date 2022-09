Akne, äänenmurros ja seksuaalinen herääminen tekevät teinin elämästä hankalaa

The Sims 4 Teinivuodet on ensimmäinen tänä vuonna julkaistu täysikokoinen laajennus. Se tuo mukanaan puuhailtavaa pääosin teineille, mutta sen annista pääsevät nauttimaan myös aikuiset simit.

Tuskin kovinkaan moni meistä haluaisi elää teini-ikäänsä uudestaan. Aknea, äänenmurrosta, yksipuolisia ihastumisia tai muita nuoruudessa koettuja noloja tapahtumia tulee harvemmin muisteltua lämmöllä. Laajennuksen myötä rohkeimmat simittäjät pääsevät kuitenkin nostalgiamatkalle omaan nuoruuteensa.

Uusi alue, uudet kujeet

Uusi lisäri tuo mukanaan Copperdale-nimisen asuinalueen. Tämä iloisena virtaavan joen varrelle rakennettu kaupunki on jaettu kolmeen osaan. Rockridge Heights on tapahtumien keskiössä, sillä siellä sijaitsee Copperdalen lukio, auditorio sekä urheilukenttä. Koulupäivän päätteeksi teinit vyöryvät hyökyaallon lailla kaupungin perustajan mukaan nimetylle Prescott Square -aukiolle, jossa sijaitsee myös suosittu Aliisa Himphamppusen kirppiskuppila. Huvittelua rakastavat simit innostuvat Plumbite Coven tarjoamista mahdollisuuksista, ja siellä nököttääkin rantahuvipuisto nimeltään Plumbiittipuisto.

Olen aina nauttinut The Sims -pelien suomennoksista, sillä ne ovat varsin nasevasti käännettyjä. Tällä kertaa asuinalueiden nimet on kuitenkin syystä tai toisesta jätetty kääntämättä suomeksi, mikä on mielestäni todella harmillista.

Karvankasvua ja seksuaalisia suuntautumisia

Siminluonnissa ehkä huomattavin muutos on karvankasvun lisääminen. Ilmaisen päivityksen mukana tulleen lisän ansiosta simit voivat antaa karvojen rehottaa käsivarsissa, säärissä, rinnassa sekä selässä. Karvoja pystyy sheivaamaan, mutta jos karvat eivät miellytä, voi karvankasvun kääntää kokonaan pois päältä. Päivitys on ihan hupaisa ja tuo uusia mahdollisuuksia siminluontiin, ja se sopii varsinkin teini-ikäisten simien alkavan puberteetin ratoksi.

Toinen ilmaisen päivityksen mukanaan tuoma ominaisuus on mahdollisuus määritellä hahmonsa seksuaalinen suuntautuminen. Asetuksista pystyy säätämään, onko simi kiinnostunut pelehtimisestä miesten vai naisten kanssa. Jos ruudun jättää ruksaamatta, ei simiä kiinnosta pelehtiminen kummankaan pelistä löytyvän sukupuolen kanssa. Samanlaisen valinnan voi tehdä simin romanttisen kiinnostuksen kohteelle.

Uudistus on tervetullut, vaikka osa simittäjistä ei vieläkään pysty täysin eläytymään pelin maailmaan haluamallaan tavalla. Mekaanisista syistä The Sims 4:ssä ei vielä ole ei-binäärisiä simejä.

Amerikkalainen unelma

Copperdalen lukio ja kaikki sen ympärillä pyörivät puuhat ovat meille suomalaisille tuttuja amerikkalaisista elokuvista. Tarjolla on hyvin amerikkalaistyyppinen koulurakennus. Sen tilavilla käytävillä sijaitsee tarroilla koristeltuja kaappeja, ja takapihalla koreilee amerikkalaisen jalkapallon pelaamiseen suunniteltu urheilukenttä.

Pelaaja voi lähteä teinin mukana koulun penkille tai päästää nuoren kapinallisen kouluun yksin ilman minkäänlaista valvontaa.

Koulupäivä alkaa joka arkiaamu kello kahdeksan ja kestää iltapäivään kello kolmeen saakka. Aikaiset aamut ovat kammottavia angstisille teineille, sillä usein tulee nukuttua niin myöhään, ettei terveelliselle aamupalalle jää juurikaan aikaa. Onneksi koulun ruokalasta pystyy nappaamaan mukaansa vaikka herkullisen minikanahampurilaisen.

Lukiossa opiskelijat osallistuvat tunneille, jos vain suinkin viitsivät. Tarjolla on esimerkiksi matematiikkaa, tiedettä ja taidetta. Kellon soidessa simit löntystävät väsyneenä toiseen kahdesta luokkahuoneesta ja istuvat kiltisti paikallaan kuunnellen opettajaa korvat höröllä. Tuntien välissä on reilusti aikaa lueskella läksyjä tai chillailla kavereiden kanssa, joten koko päivä ei kulu luokkahuoneessa kökkiessä.

Tanssien tähtiin

Koulupäivän päätteeksi ei tarvitse lähteä kotia kohti, vaan koulurakennuksessa saa hillua vaikka koko yön, jos niin tahtoo. Nörttimäiset opiskelijat liittyvät mielellään erilaisiin kerhoihin, kuten shakkikerhoon tai draamakerhoon, ja urheileville nuorille on tarjolla sekä cheerleading- että futisjoukkueen jäsenyys.

Kerhot ovat mukavaa ajanvietettä, mutta vievät aikaa lukiolaisten lempipuuhalta, eli hauskanpitämiseltä.

Lukio-opintojen kohokohtana on viikoittain järjestettävät tanssiaiset. Se, miksi kyseiset bileet järjestetään näinkin usein, jää hämärän peittoon. Hyvä puoli on kuitenkin se, että ainakaan tällä tavalla tapahtuma ei jää vahingossa välistä muiden kiireiden takia.

Jos tanssiaisiin ei löydä salskeaa seuralaista, niin sinne voi matkata yksinkin. Illan aikana voi ahtaa itsensä täyteen maittavia herkkuja, juoda alkoholitonta boolia tai tanssia läpi yön. Tai siis illan, sillä tanssiaiset eivät kestä kuin muutaman tunnin. Onneksi jatkot järjestetään läheisessä kuppilassa.

Simit somessa

Teini-ikäiset simit pystyvät ansaitsemaan pientä taskurahaa tekemällä osa-aikaisia töitä. Paketin mukana tulee kaksi uutta ammattia: videopelistriimaaja sekä vaikuttaja. Striimaajan ammatinkuva on itsestäänselvä, mutta vaikuttajan ammatti on vähän erikoisempi. Vaikuttaja työskentelee kotoa käsin puhelimensa avulla. Hänen tehtäviinsä lukeutuvat esimerkiksi erilaisten tuotearvosteluiden tekeminen sekä tuotteiden promoaminen julkisella paikalla. Kovin kummoisia summia ei kummallakaan ammatilla ansaitse, ainakaan aluksi. Teinille ammatit ovat kuitenkin sopivia, sillä niihin ei tarvitse kuluttaa paljoakaan arvokasta aikaansa – opiskelut eivät siis kärsi työnteosta.

Lisärin makein ominaisuus on sosiaalisen median alusta Kanikamu. Se toimii Facebookin lailla: simit voivat lisätä ystäviä, postata päivityksiä, lähetellä viestejä ystäville tai reagoida emojeilla toisten postauksiin. Kanikamun syövereistä löytyy myös nettikirppari Trendi. Sen avulla simit voivat myydä kirppiskuppilassa suunnittelemiaan asuja ja ansaita muutamia roposia.

Ystävien hupsujen päivitysten lukeminen Kanikamusta on hurjan hauskaa. Surullisia hetkiä aiheuttaa se, ettei postauksiin pysty reagoiman muuten kuin emojeilla. Olisi kiva, jos kavereiden kysymyksiin pystyisi vastaamaan esimerkiksi valitsemalla muutamasta vastausvaihtoehdosta haluamansa nasevan vastineen.

Ihkuja tavaroita

Noin 40 euron hintaisen paketin mukana tulee sangen kiitettävä määrä teemaan sopivia vaatteita, huonekaluja sekä hiustyylejä. Etenkin vaatteet näyttävät erityisen omaperäisiltä ja antavat pelaajalle mahdollisuuden elää haluamansa näköistä teinielämää. Myös aikuiset voivat onneksi käyttää kyseisiä asusteita, joten jos vihaisen teinin elämä ei kiinnosta, ei tarvitse huolestua. Myöskin erilaiset striimaajia varten suunnitellut huonekalut, kuten pelituolit ja välkkyvät LED-valot, näyttävät erityisen päheiltä.

Itse en lukioelämän kauhujen uudelleen kokemisesta niin välitä, mutta paketin sisältämät vaatteet ja huonekalut olivat erityisesti mieleeni.

The Sims 4 Teinivuodet on paras tänä vuonna julkaistuista täysikokoisista laajennuksista, mikä voi tietysti johtua siitä, että se on ainut. Jos teini-ikäisellä simillä pelaaminen miellyttää, ja koulun penkillä istuminen houkuttaa, on lisäri pakkohankinta.