Surullinen tarina kettuperheestä ilmastonmuutoksen keskellä

Kun yksi ketunpoikasista kaapataan pesästä, lähtee emo hajujäljen perään pelastaakseen pentunsa. Samalla kolme muuta jälkeläistä kaipaa ruokaa, lepoa ja rakkautta. Endling - Extinction is Forever kertoo surullisen tarinan maapallon ja sen eläinkunnan tilasta ihmisten tuijottaessa omaa napaansa.

Tapahtui vuonna 2022

Ilmastonmuutoksen jäljet näkyvät niin konkreettisesti kuin myös uutisvirrassa maailmalta. Suomen elokuu oli ennätyskuuma, Euroopassa joet kuivuvat, Kaliforniassa satoja vuosia vanhat puustot ovat vaarassa palaa valtavien metsäpalojen riehuessa ja Pakistanissa kuivuuden jälkeisten monsuunisateiden aiheuttamat tulvat peittävät kirjaimellisesti kolmanneksen maasta.

Parasta kääntyä takaisin.

Samalla valtiot edelleen riitelevät, johtuvatko edellä mainitut asiat edes ihmisistä ja miten markkinatalouden käy, jos saastuttavien toimialojen toimintaa rajoitetaan. Koska tämä on peliarvostelu, niin jätetään poliittiset kannanotot vähemmälle, mutta sanopahan vaan: talous kärsii vielä enemmän, jos lämmönnousua ei saada pysäytettyä.

Viimeinen repolainen

Sivusta kuvattu, mutta kolmiulotteiseen maailmaan sijoittuva Endling käsittelee vahvasti luontokatoa, saasteita ja eläinten asemaa teollisuuden käsissä. Metsäpalojen ja hakkuiden edessä kettuemon pitää kasvattaa poikasensa roskaisessa ja saastuneessa maastossa. Viemäri tuolla, metsuri täällä. Vielä kun yksi pennuista napataan tarhaajan toimesta, joutuu muu kettuperhe lähtemään vaaralliselle matkalle löytääkseen uupuvan palasensa. Pelaajan tehtävä on tutkia ympäristöjä, hankkia ruokaa ja opettaa nuorille ketuille selviämistaitoja. Kontrollit ovat simppelit, joten suurin haaste tulee tehokkaasta suunnistamisesta ja piileskelystä – sekä palaamisesta pesään ennen auringonnousua. Tarina kerrotaan päivä kerrallaan koko koitoksen kestäessä kuukauden ajan.

Lumileikit ovat parhaita.

Pentueen jäsenille saa ensin valita värityksen, jonka jälkeen porukka kirmaa pelaajan ohjaaman reposen perässä tarmokkaasti. Aluksi korkeat esteet aiheuttavat haastetta, mutta ajan kanssa pennut oppivat uusia taitoja. Kiipeämistä, saalistamista ja muita hyödyllisiä kykyjä. Ruokaa onkin hankittava tehokkaasti tai nälkäkuolema korjaa. Vaihtoehtona on syödä pieniä jyrsijöitä, marjoja tai jopa alentua kaivelemaan roskakasoja.

Ravintojen tuoksut näkyvät vihreinä, muistot violetteina.

Ensimmäinen pesä jää taakse metsätöiden laajentuessa alueelta toiselle. Metsästäjä vaanii myös lähialueella, joten aina saa olla varuillaan. Hiljalleen kadonneen pennun jäljille päästään hajujälkien perusteella. Tarinaa kerrotaankin eräänlaisten hajuaistin muodostamien mielikuvien perusteella. Luontoon piirtyvät pysäytyskuvat jäävät ajoittain hieman epäselviksi violetin tyylivalintansa takia.

Kaunis kuin kettu pienenä

Herobeat Studiosin debyyttijulkaisu vakuuttaa monella tasolla. Varsinkin sen piirros- ja animaatiojälki on ensiluokkaista. Eläväinen taidetyyli nouseekin arvoon, sillä pelissä ei ole puhetta ollenkaan. Tarinankerronta luottaa muistijälkien lisäksi luonnonmullistusten ja ihmisten luoman vaarantunnun ylläpitämiseen. Aiemmin valtava metsä muuttuu hakkuuaukioksi, joten kettuperhe ajautuu lähemmäs ja lähemmäs asutusta sekä teollisuuslaitoksia.

Peli näyttää liikkeessä erittäin hyvältä.

Endling - Extinction is Forever on juuri sopivan pituinen kestäen noin neljä tuntia. Se loppuu hieman yllättäen jättäen tyhjän tunteen sydämeen – kenties tarkoituksellisesti. Vaikka teos ei keksikään pyörää uudestaan, vaan luottaa tuttuihin pelillisiin ominaisuuksiin, aihepiiri ja toteutus ansaitsevat kiitosta. Surullinen tarina, jonka maalaama maailma on monelle lajille jo todellisuutta.